الرياضة تدعم اتحادي الهوكي والسلاح وتقرر معالجة لاعب منتخب الجودو

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي دعم اتحادات الهوكي والسلاح في عدد من البعثات الرياضية الخارجية، في الفترة المقبلة لعدد من المنافسات العالمية والقارية، بالإضافة إلى المساهمة في تكاليف علاج لاعب المنتخب القومي للجودو من إصابته بالرباط الصليبي، طبقًا للوائح والضوابط الإدارية الحاكمة.



وأكد وزير الشباب والرياضة، حرصه الدائم علي متابعته المستمرة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لجميع الأبطال الرياضيين في مختلف البطولات العالمية والقارية، تنسيقًا مع اللحنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية.

Advertisements



و تمت الموافقة علي طلب الاتحاد المصري للهوكي بالمساهمة في تكاليف سفر بعثة المنتخب إلي ماليزيا للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب، كذلك الموافقة علي دعم استثنائي للاتحاد المصري للسلاح علي دعم سفر (٨) بعثات رياضية خارجية.

علاج لاعب منتخب الجودو



كما وافق الدكتور أشرف صبحي، علي دعم الاتحاد المصري للجودو للمساهمة في تكاليف علاج لاعب المنتخب القومي أحمد فياض ؛ نظير إجراء عملية للركبة اليسري جراء إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي والخلفي، وذلك أثناء مشاركته في البطولة الأفريقية بالمغرب.

رفع الأثقال

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وافق على صرف دعم مالي لبعثة المنتخب المصري للكبار لرفع الأثقال، بعد حصوله على المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والتي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 3 وحتى 17 سبتمبر.

وتوجه الدكتور أشرف صبحي بالشكر والتقدير لبعثة منتخب الأثقال واللاعبين على الجهد المبذول من جانبهم خلال منافسات البطولة وتحقيقهم المركز الثالث في إنجاز تاريخي لم يتحقق من قبل، ورفعهم علم مصر عاليًا بجميع المحافل الدولية، مشيرًا إلى حرصه الدائم ومتابعته المستمرة لجميع الأبطال الرياضيين في مختلف البطولات العالمية والقارية.

وحصد المنتخب 7 ميداليات ببطولة العالم بالسعودية، بواقع 5 ذهبيات، وميدالية فضية، وأخرى برونزية، وضمت قائمة المنتخب المصري، 7 لاعبين، وهم: «سارة سمير، نعمة سعيد، حليمة عبد العظيم، كريم كحلة، محمود حسني، ياسر أسامة، وعبد الرحمن محمد».