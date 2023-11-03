السبت 04 نوفمبر 2023
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رياضة

وزير الرياضة يوافق على صرف دعم مالي لبعثة منتخب رفع الأثقال

منتخب رفع الأثقال،
منتخب رفع الأثقال، فيتو

رفع الأثقال، وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على صرف دعم مالي لبعثة المنتخب المصري للكبار لرفع الأثقال، بعد حصوله على المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والتي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 3 وحتى 17 سبتمبر.

وتوجه الدكتور أشرف صبحي بالشكر والتقدير لبعثة منتخب الأثقال واللاعبين على الجهد المبذول من جانبهم خلال منافسات البطولة وتحقيقهم المركز الثالث في إنجاز تاريخي لم يتحقق من قبل، ورفعهم علم مصر عاليًا بجميع المحافل الدولية، مشيرًا إلى حرصه الدائم ومتابعته المستمرة لجميع الأبطال الرياضيين في مختلف البطولات العالمية والقارية.

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وحصد المنتخب 7 ميداليات ببطولة العالم بالسعودية، بواقع 5 ذهبيات، وميدالية فضية، وأخرى برونزية، وضمت قائمة المنتخب المصري، 7 لاعبين، وهم: «سارة سمير، نعمة سعيد، حليمة عبد العظيم، كريم كحلة، محمود حسني، ياسر أسامة، وعبد الرحمن محمد».
 

وعلى صعيد آخر، وافقت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية بشكل رسمي على استمرار رياضة رفع الأثقال ضمن البرنامج الأولمبي في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

رفع الأثقال يحافظ على مقعده في أولمبياد لوس أنجلوس 2028

وجاء قرار الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية بمثابة قبلة الحياة لرياضة الخماسي الحديث، بعد أن كانت مهددة بالاستبعاد من البرنامج الأولمبي.

ووافقت الجمعية العموميةعلى انضمام رياضة الإسكواش للبرنامج الأولمبي في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.


وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية موافقتها بشكل رسمي على إدراج رياضة الإسكواش ضمن البرنامج الأولمبي في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 لأول مرة في التاريخ.

 

وتم التصويت على ضم 7 ألعاب جديدة للبرنامج الأولمبي في لوس أنجلوس 2028 وهي “كرة القدم العلم - البيسبول - سباق السيارات - الكريكيت - البريك دانس - الكيك بوكسينج - الإسكواش”.

رفع الأثقال يحافظ على مقعده في أولمبياد لوس أنجلوس 2028

رفع الأثقال، 3 ميداليات لمنتخب مصر في كأس البحر المتوسط

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