السبت 04 نوفمبر 2023
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رياضة

وزير الرياضة يشهد ختام مسابقة تحدي مصر للروبوتات بالأسمرات

وزير الرياضة يشهد
وزير الرياضة يشهد ختام مسابقة تحدى مصر للروبوتات، فيتو

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ختام مسابقة "تحدى مصر للروبوتات" في نسختها التاسعة، بالمدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات.

أكد وزير الشباب والرياضة، في كلمته على أهمية المشروع والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وهو الذي يدعم ويوضح العديد من الجوانب التي تعمل الوزارة في خططها ومناهجها لتطوير الشباب المصري، حيث يعمل المشروع على الاستثمار في رأس المال البشرى وبناء قدرات الصغار والشباب العلمية والابداعية وخاصة فى المجال التكنولوجى، بالإضافة إلى تحفيز الشباب على الابتكار ونشر ثقافة الوعي التكنولوجي في مجال الروبوت والبرمجة والذكاء الإصطناعي ودعم البحث العلمي.

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وزير الشباب والرياضة يشهد ختام مسابقة تحدى مصر للروبوتات بالأسمرات، فيتو 

وشدد وزير الشباب والرياضة على أهمية تعزيز الروابط بين التعليم والبحث العلمى والتنمية حتى تصبح مصر واحدة من البلاد الرائدة فى مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى فى منطقة الشرق الأوسط.

وزير الشباب والرياضة يشهد ختام مسابقة تحدى مصر للروبوتات بالأسمرات، فيتو 

فيما أوضح صبحي أن المسابقة في نسختها الحالية تم تقسيمها الى 3 أقسام رئيسية وهم "قسم تحديات الروبوت والذكاء الاصطناعي، قسم تحديات البحث العلمى، قسم تحديات البرمجة"، كما تم مراعاة تقسيم الاعمار المتنافسة في مختلف المجالات، حيث تم تقسيمها إلى 5 مراحل عمرية وهي: "مرحلة من سن 4 سنوات الى 6 سنوات - مرحلة من سن 6 سنوات الى 9 سنوات - مرحلة من سن 10 سنوات الى 13 سنة - مرحلة من سن 14 سنة الى 18 سنة - مرحلة من سن 19 سنة إلى 22 سنة".

واختتم أشرف صبحي حديثة قائلا: " نعمل دائما في برامجنا على إتاحة الفرصة للأطفال من الصغار المتميزين فى مجال الروبوت والبحث العلمى للمشاركة والتنافس فيما بينهم لتطبيق ما تعلموه من مهارات من خلال تنفيذ مهام أو تحديات أو التعامل مع مشكلة بحثية والوصول لأفضل الحلول الذكية لحل هذه المشكلة أو لتنفيذ تلك المهام بإستخدام الروبوت، مؤكدا أن الدولة المصرية تساند جميع الشباب المصري وتعمل على استغلالها لصالح التنمية والتطور في المجتمع المصري".

فيما أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - إدارة البرامج التطوعية، فعاليات الملتقي المركزي الأول لأبناء المحافظات الحدودية، بالقاهرة،  بمشاركة ١٨٠ شابا وفتاة من محافظات (أسوان - البحر الأحمر  - مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء - الوادي الجديد).

وقد استضاف مسرح وزارة الشباب والرياضة بالمهندسين الجلسة الحوارية الأولي لفضيلة الشيخ إسلام  النواوي بعنوان " صحيح الجهاد لرفعة الوطن "، حيث تضمنت الجلسة حوارا مفتوحا عن المفاهيم الدينية  وتنمية الولاء والانتماء والإجابة على استفسارات المشاركين.

وكانت الجلسة الثانية للواء الدكتور المهندس أسامة الجمال بعنوان "مصر خمسون عامًا على انتصارات أكتوبر "، حيث تناول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية وتغيراتها خلال السنوات الماضية والتحديات التي تواجهها مصر.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني زيارة لمجمع الأديان (الكنسية المعلقة - مسجد عمرو بن العاص - وعدد من المزارات الهامة التي تعبر عن الشخصية المصرية عبر التاريخ.

وفي ختام البرنامج تم زيارة بانوراما حرب أكتوبر ومتحف القوات الجوية.

جلسات تحضيرية لفريق عمل البرنامج القومي لتنمية الصعيد والمحافظات الحدودية

عقدت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني '' الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية "، علي مدار يومي الخميس والجمعة، جلسات تحضيرية لفريق عمل البرنامج القومي لتنمية الصعيد والمحافظات الحدودية، في نسخته الرابعه والمزمع انطلاقه خلال شهر نوفمبر الجاري، والمكون من المدربين والمنسقين.

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