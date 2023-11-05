الأحد 05 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

دعما لغزة وأهلها.. شعوب تنتفض ضد حكامها.. و7 دول تقطع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي

المظاهرات المؤيدة
المظاهرات المؤيدة لفلسطين، فيتو

الهجوم البري على غزة، شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات كبيرة في سياق العدوان الإسرائيلي على غزة، سواء في القطاع أو خارجه.

العدوان الإسرائيلي على غزة 

وانتفض الألاف في العديد من عواصم العالم وبالأخص الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، احتجاجا على دعم حكوماتهم للعدوان الإسرائيلي على غزة.

لطخ متظاهرون سور وأبواب البيت الأبيض بالطلاء الأحمر، مساء السبت، تعبيرا عن مناهضتهم للحملة العسكرية العنيفة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

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وفي وقت لاحق، شوهد المتظاهرون في واشنطن يحاولون تسلق بوابات البيت الأبيض الحديدية، وهم يطلقون عبارات تندد بدعم الرئيس الأمريكي جو بايدن المطلق لإسرائيل.

وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وتجمع آلاف المحتجين في واشنطن للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حاملين الأعلام الفلسطينية، ومنددين بالضوء الأخضر التي تعطيه الولايات المتحدة لإسرائيل.

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اعتقال 29 شخصا خلال مظاهرة داعمة للفلسطينيين في بريطانيا

وهتف المتظاهرون في واشنطن قائلين: "بايدن.. بايدن، لا يمكنك الاختباء، لقد اشتركت في الإبادة الجماعية".

ولقى الآلاف حتفهم في قطاع غزة من جراء القصف الإسرائيلي، الذي يتواصل منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.


الألاف يتظاهرون رفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة 

وحمل المتظاهرون لافتات عليها شعارات مثل "حياة الفلسطينيين مهمة"، و"دعوا غزة تعيش"، و"دماؤهم على أيديكم".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل به الحكومة الأمريكية رفض مطالب لضم صوتها إلى الدعوات لوقف شامل لإطلاق النار، وتطالب بهدنة إنسانية قصيرة.

وأطلق نشطاء على الاحتجاج اسم "مسيرة وطنية إلى واشنطن: فلسطين حرة"، ونظموا حافلات إلى العاصمة الأمريكية من أنحاء البلاد لتجمع المحتجين، حسبما قال تحالف "آنسر" المناهض للحروب والعنصرية.

اعتقلت الشرطة البريطانية 29 شخصا خلال مظاهرة داعمة للفلسطينيين في لندن بتهمة "التحريض على الكراهية".
 وقالت شرطة العاصمة البريطانية لندن في بيان عبر حسابها على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، اليوم الأحد، "حتى الآن تم اعتقال 29 شخصا بتهم تشمل التحريض على الكراهية، والإضرار بالنظام العام على أساس عنصري".

وذكرت وسائل إعلام بريطانية في وقت سابق، أن آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين احتشدوا في ميدان ترفلجار بلندن ورددوا شعارات داعمة للفلسطينيين ونصبوا بعض الخيام في الساحة، ورفعوا صور لأطفال قُتلوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة بدأت دول النظر في علاقتها مع إسرائيل.


الدول التي قطعت علاقتها مع إسرائيل

وبعد قرار تركيا بسحب سفيرها لدي إسرائيل، بذلك يرتفع عدد الدول التي قاطعت إسرائيل إلى7 دول، وذلك في ضربة موجعة لتل أبيب ردا على المجازر التي ترتكبها بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأكدت تقارير أن العدوان الإسرائيلي على غزة أضر باتفاقات التطبيع التي وقعتها عدد من الدول العربية مع إسرائيل واخرها اتفاقات إبراهيم.

وتشمل الدول التي قاطعت إسرائيل ردا على الهجوم على غزة ( تركيا – الأردن – هندوراس- بوليفيا –تشيلي- كولومبيا-البحرين). 

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