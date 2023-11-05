الأحد 05 نوفمبر 2023
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اقتصاد

ارتفاع أسعار السكر في السوق اليوم الأحد

سعر السكر، فيتو
سعر السكر، فيتو

تشهد أسعار السكر  ارتفاعا ملحوظًا بالسوق المحلي، حيث يترواح سعر السكر بالأسواق اليوم ما بين  32 إلى 40 جنيها للكيلو.

وأعلن مجلس الوزراء منذ عدة اسابيع عن  تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار، وتتضمن المبادرة 7 سلع أساسية وهي السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، واللحوم والدواجن والبيض.

 مبادرة تخفيض الاسعار 

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المبادرة تستمر لمدة 6 أشهر بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، منوهة إلى زيادة المعروض من السلع بمنافذها لتحقيق التوازن السلعي في السوق والمساهمة في إنجاح المبادرة.

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وقال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين ومعاون الوزير، إنه سيتم تشديد الإجراءات الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية للتأكد من التزام المنافذ بتخفيض الأسعار، فضلًا توافر المعروض من المنتجات، لافتا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين أصدر توجيها عاجلا لكافة المديريات بتكثيف الحملات لضمان وصول الخصومات إلى المواطن ومراقبة بدء طباعة الحد الأقصى لسعر البيع على سلع المبادرة نفسها من قبل المنتجين والعارضين بالمحلات والأسواق.

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق إجراءات صارمة ضد أي تاجر أو منفذ أو هايبر ماركت يتلاعب بالأسعار، على أن تقوم كل مديرية بمشاركة الغرفة التجارية لمراقبة عمليات الضخ من قبل الشركات وكذلك الأسعار، فضلًا عن إقامة العديد من المعارض لضمان توفير السلع بكافة المنافذ.

ونوه متحدث وزارة التموين إلى أنه سيتم تكثيف طرح السلع من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وفروعها بالمحافظات عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات دلتا ماركت ومصرية ماركت والنيل الأهرام للمجمعات الاستهلاكية.

وقال كمال إنه يتم طرح السكر بمنافذ المجمعات بسعر يتراوح بين 25 و27 جنيهًا للكيلو.

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مبادرة تخفيض الأسعار السكر سعر السكر بالأسواق اليوم

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