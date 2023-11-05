إصابة يهودية بطعنة سكين في فرنسا

قالت الشرطة الفرنسية، أمس السبت، إن شابة يهودية تعرضت للطعن بسكين أمام شقتها في مدينة ليون، ما أدى إلى إصابتها بجروح طفيفة.

وأوضح متحدث باسم الشرطة أنه تم أيضًا نقش صليب معقوف على باب منزلها، لكن من غير الواضح متى تم نحته هناك.. وقالت الشرطة إنه لم يجر القبض على أحد حتى الآن.

إصابات غير مهددة للحياة

وأكدت وسائل إعلام فرنسية أن المرأة نقلت إلى المستشفى، وهي تعاني من إصابات غير مهددة للحياة. وأنها تتعاون مع الشرطة.



وأشارت إذاعة "فرانس إنفو، نقلًا عن مكتب المدعي العام في ليون، إلى أن الدافع وراء الجريمة قد يكون معاداة السامية.

وقد شهدت فرنسا مؤخرا زيادة في الهجمات المعادية للإسرائيليين. وفي نهاية أكتوبر الماضي، وتحدث وزير الداخلية جيرالد دارمانين عن وقوع أكثر من 800 حالة منذ هجوم “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر الماضي.

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