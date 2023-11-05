موعد مباراة ليفربول ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الدوري الإنجليزي، يلتقي فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، مساء اليوم الأحد، ضد لوتون تاون، علي ملعب "كينلورث رود"، ضمن الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ولوتون تاون

من المقرر أن تنطلق ليفربول ولوتون تاون في تمام الساعة 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد لوتون تاون

ومن المقرر أن تذاع مباراة ليفربول ولوتون تاون عبر قناة beIN Sports HD 1.

وفاز ليفربول في الجولة الماضية ضد نوتينجهام فورست بثلاثة أهداف دون رد، أما لوتون تاون فقد خسر أمام أستون فيلا بنتيجة 3-1.

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ويمتلك ليفربول 23 نقطة في المركز الرابع بينما يمتلك لوتون تاون 5 نقاط في المركز الثامن عشر.

نتائج الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي

فوز توتنهام على كريستال بالاس 2-1

فوز برينتفورد على تشيلسي 2-0

فوز أرسنال على شيفيليد يونياتد 5-0

فوز بورنموث على بيرنلي 2-1

تعادل وولفرهامبتون مع نيوكاسل يونايتد 2-2

فوز إيفرتون على وست هام 1-0

تعادل برايتون وفولهام 1-1

فوز ليفربول على نوتنجهام 3-0

فوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد 3-0

وعلى صعيد متصل ترشح محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وفريق ليفربول لجائزة أفضل لاعب في عام 2023 ضمن جوائز اتحاد المشجعين في إنجلترا.

صلاح ينافس على جائزة لاعب العام

ويتنافس صلاح مع 5 لاعبين آخرين، على رأسهم ثنائي مانشستر سيتي إرلينج هالاند ورودري، ونجم آرسنال ساكا ولاعب نيوكاسل كيران تريبير ونجم أستون فيلا واتكينز.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أيضا عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر في البريميرليج وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

محمد صلاح نافس جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي مع كل من ديكلان رايس لاعب آرسنال وروميرو لاعب توتنهام وبيدرو نيتو لاعب ولفرهامبتون بريان مبيوم لاعب برينتفورد ودوجلاس لويز لاعب أستون فيلا.

ليفربول يسمح بدخول علم مصر في مبارياته

كشف ليفربول إيكو، أنه في مباراة ليفربول ضد نوتينجهام فوريست تم سحب علم اليابان من أحد المشجعين.

وقال ليفربول إيكو:" أن العلم كان مكتوب عليه اسم واتارو إندو لاعب الفريق".

واعتذر نادي ليفربول عن الحادثة التي تسبب بها أحد أفراد الأمن وكانت نتيجة خطأ تقييم حيث اُعتُقد في البداية أنه علم يحمل دلالة سياسية معينة فيما تبيّن أنه علم دولة اليابان مكتوب عليه اسم إندو.

ويحظر نادي ليفربول لكرة القدم أعلام أي دول لجنسيات غير مُمثّلة بالنادي ومنها أعلام فلسطين وإسرائيل في خضم الأحداث الجارية.

وحسب قواعد وشروط النادي فيُسمح جلب ورفع علم بمقاسات معينة شريطة أن يكون لجنسية مُمثّلة بنادي ليفربول لكرة القدم مثل علم مصر وأورجواي وغيرهم من الجنسيات اللاعبين الممثلة بالنادي.