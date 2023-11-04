ليفربول يسمح بدخول علم مصر في مبارياته ويمنع شعاري فلسطين وإسرائيل

الدوري الانجليزي، كشف ليفربول إيكو، أنه في مباراة الفريق الماضية ضد نوتينجهام فوريست تم سحب علم اليابان من أحد المشجعين.

وقال ليفربول إيكو:" أن العلم كان مكتوب عليه اسم واتارو إندو لاعب الفريق".

واعتذر نادي ليفربول عن الحادثة التي تسبب بها أحد أفراد الأمن وكانت نتيجة خطأ تقييم حيث اُعتُقد في البداية أنه علم يحمل دلالة سياسية معينة فيما تبيّن أنه علم دولة اليابان مكتوب عليه اسم إندو.

ويحظر نادي ليفربول لكرة القدم أعلام أي دول لجنسيات غير مُمثّلة بالنادي ومنها أعلام فلسطين وإسرائيل في خضم الأحداث الجارية.

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وحسب قواعد وشروط النادي فيُسمح جلب ورفع علم بمقاسات معينة شريطة أن يكون لجنسية مُمثّلة بنادي ليفربول لكرة القدم مثل علم مصر وأورجواي وغيرهم من الجنسيات اللاعبين الممثلة بالنادي.

وترشح محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وفريق ليفربول لجائزة أفضل لاعب في عام 2023 ضمن جوائز اتحاد المشجعين في إنجلترا.

صلاح ينافس على جائزة لاعب العام

ويتنافس صلاح مع 5 لاعبين آخرين، على رأسهم ثنائي مانشستر سيتي إرلينج هالاند ورودري، ونجم آرسنال ساكا ولاعب نيوكاسل كيران تريبير ونجم أستون فيلا واتكينز.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أيضا عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر في البريميرليج وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

محمد صلاح نافس جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي مع كل من ديكلان رايس لاعب آرسنال وروميرو لاعب توتنهام وبيدرو نيتو لاعب ولفرهامبتون بريان مبيوم لاعب برينتفورد ودوجلاس لويز لاعب أستون فيلا.

وارتدى محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، شارة القيادة الريدز أمام بورنموث.

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وأشارت صحيفة ليفربول إيكو إلى أن صلاح يعيش ليلة تاريخية، كونها أول مباراة يرتدي فيها شارة قيادة ليفربول منذ البداية، وذلك في ظهوره الخامس ببطولة كأس الرابطة بقميص الريدز.

وخاض الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه أمام بورنموث بكل من:

تشكيل ليفربول أمام بورنموث بدور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزي

حارس المرمى: كيليهر

خط الدفاع: جو جوميز، كوانساه، جويل ماتيب، تسيميكاس

خط الوسط: هارفي إليوت، إندو، كورتيس جونز، سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو

وحصل ليفربول على بطاقة التأهل إلى تلك المرحلة من البطولة على حساب ليستر سيتي، بالفوز بثلاثة أهداف لهدف، في دور الـ32، في حين أن بورنموث تأهل إلى دور الـ16 عقب فوزه ضد ستوك سيتي بثنائية نظيفة.