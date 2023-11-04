تفاصيل اللقاء السري بين إسماعيل هنية وخامنئي داخل إيران

طوفان الأقصي، قال مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس اليوم السبت، إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية التقى الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي خلال زيارة لطهران في الأيام الماضية.

لقاء إسماعيل هنية وآية الله علي خامنئي في إيران

وبحسب وكالة «رويترز» الإخبارية، لم يقدم أسامة حمدان، القيادي في حركة حماس الذي كان يتحدث من بيروت في تصريحات أذاعتها قناة الميادين التلفزيونية، مزيدًا من التفاصيل عن زيارة هنية إلى طهران.

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ويقيم هنية بين قطر وتركيا منذ عام 2019.

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

وأمس الخميس، قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن أمريكا هي المسبب الرئيسي لارتكاب الصهاينة الجرائم في غزة.

وأدان المرشد الأعلى لإيران، آية الله علي خامنئي، الأربعاء، القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعا الدول الإسلامية إلى وقف تصدير النفط والغذاء إلى إسرائيل، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية.

وقال خامنئي في خطاب ألقاه أمام مجموعة من الطلاب في طهران: "يجب أن يتوقف القصف على غزة فورا.. يجب أن يُقطَع مسار تصدير النفط والغذاء إلى النظام الصهيوني”. حسبما ذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية.

وأضاف: "يجب أن تصر الحكومات الإسلامية على إنهاء الجرائم بسرعة".

لقاء وفدي حماس وإيران داخل موسكو

وفي الـ 27 من أكتوبر الماضي، أعلن السفارة الإيرانية لدى موسكو أن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني بحث مع نائب رئيس المكتب السياسي لـ حركة حماس موسى أبو مرزوق في موسكو وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان صدر عن السفارة في صفحتها على "تلجرام": "تم خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور سفير بلادنا على أراضي السفارة الإيرانية في موسكو، بحث الأوضاع في غزة، وكذلك تطور الأوضاع المتعلقة بفلسطين".

وأضاف البيان أن نائب وزير الخارجية الإيراني أكد أثناء اللقاء أيضًا دعم طهران للشعب الفلسطيني و"المقاومة"، مشيرًا إلى أن أولوية طهران في الاتصالات الخارجية هي تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وتقديم المساعدة ورفع "الحصار" عن قطاع غزة.

وفد رفيع المستوى من حركة حماس يصل موسكو

وفي الـ 26 من أكتوبر، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وفدًا من حركة حماس يزور موسكو.

ووفقًا لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، فقد وصل وفد قيادي من حركة حماس برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، في زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو.