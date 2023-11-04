السبت 04 نوفمبر 2023
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محافظات

وزير التعليم يشهد مناقشة دكتوراة حول تطوير التوجيه الفني بجامعة القناة (صور)

جانب من مناقشة الرسالة،
جانب من مناقشة الرسالة، فيتو

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس اليوم السبت، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والوفد المرافق له. 

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مناقشة رسالة دكتوراة حول تطوير منظومة التوجيه 

وتأتي زيارة وزير التربية والتعليم على هامش حضوره لمناقشة رسالة دكتوراة حول " تطوير منظومة التوجيه الفني بالتعليم الثانوي العام بمصر في ضوء بعض الاتجاهات العالمية المعاصرة. 

جانب من الاستقبال، فيتو
جانب من مناقشة الرسالة، فيتو

وذلك بالتزامن مع تواجد الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة في حواره المفتوح مع طلاب الجامعة، حيث أثنى الوزيرين على اللقاء الأخير الذي تم في الجامعة إحتفالًا بيوم تفوق الجامعات المصرية، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحديث من قاعة المؤتمرات الكبرى ضمن مبادرة حكاية وطن بحضور معالي رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء الجامعات المصرية. 

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جانب من مناقشة الرسالة، فيتو
جانب من مناقشة الرسالة، فيتو

أبرز الحضور خلال مراسم الاستقبال 

حضر مراسم استقبال وزير التربية والتعليم كل من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور سامي هاشم عضو مجلس النواب ورئيس لجنة التعليم بالمجلس والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، والدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية. 

جانب من مناقشة الرسالة، فيتو

جدير بالذكر أن الرسالة التي تم مناقشتها للباحثة رشا عامر محمد مسلم موجه أول تربية فنية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية. 

لجنة الإشراف على الرسالة 

وضمت لجنة الإشراف الدكتور بيومي محمد ضحاوي أستاذ التربية المقارنة والإدارة التربوية كلية التربية جامعة قناة السويس، والدكتور محمد إبراهيم خاطر أستاذ التربية المقارنة والإدارة التربوية المساعد كلية التربية جامعة قناة السويس. 

جانب من مناقشة الرسالة، فيتو

كما ضمت لجنة المناقشة والحكم الدكتور رضا السيد محمد حجازي أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور بيومي محمد ضحاوي أستاذ التربية المقارنة والإدارة التربوية كلية التربية ج.ق.س، والدكتور محمد أحمد حسين ناصف أستاذ التربية المقارنة، والإدارة التعليمية كلية التربية جامعة الزقازيق، والدكتور محمد إبراهيم خاطر أستاذ التربية المقارنة والإدارة التربوية المساعد كلية التربية ج.ق.س.

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جامعة القناة جامعة قناة السويس الدكتور رضا حجازى وزير التعليم مناقشة رسالة دكتوراة التعليم الفني الدكتور ناصر مندور

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