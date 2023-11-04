السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

وزير التعليم ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان عددًا من المدارس (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

قام كل من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفني، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، بتفقد عدد من المدارس؛ لمتابعة سير انتظام العام الدراسي.  

محافظ الإسماعيلية يستقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم (صور) 

إصابة سائق بحادث انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية الصحراوي (صور)

أبرز الحضور خلال الجولة  

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الحميد أحمد بحيري مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور سامي فضل وكيل المديرية، ورئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وقيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

جانب من الجولة،  فيتو
جانب من الجولة،  فيتو

وتفقد الوزير ومحافظ الإسماعيلية، سير الدراسة  بمدرسة أبوعطوة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة جنوب التعليمية، ويبلغ عدد الطلاب بها ٢٦٢ طالبا.

Advertisements

وخلال الجولة التفقدية للمدرسة، تفقد الوزير والمحافظ قاعات رياض الأطفال، وأحد فصول الصف الأول الابتدائي أثناء تدريس كتاب القيم واحترام الآخر، حيث استمع الوزير من الطلاب إلى آرائهم ومدى استفادتهم من الرسالة الموجهة إليهم.

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

 

كما تفقد الوزير والمحافظ معرض المدرسة الذي يتضمن أعمال الطلاب التي تخدم البيئة من حولهم، والتي تضمنت رسومات ولوحات فنية ومجسمات.

مواهب طلاب الإسماعيلية  

واستمع الوزير إلى الموهبة الغنائية للطالب أدهم محمود فوزي بالمرحلة الابتدائية، والذي قدم أغنية وطنية، حيث أشاد الوزير والمحافظ بصوت الطالب وأدائه وموهبته، وقد وجَّه الوزير بتبني مديرية التربية والتعليم هذه الموهبة وتنميتها ورعايتها، كما شجع الطالب على مواصلة وتنمية موهبته، والمشاركة بمسابقات وفعاليات الوزارة. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الحولة، فيتو 

زيارة مدرسة الشاطئ  

وعقب ذلك قام وزير التربية والتعليم ومحافظ الإسماعيلية بزيارة مدرسة الشاطئ الإعدادية بنات التابعة لإدارة جنوب التعليمية، ويبلغ عدد الطلاب بها ٤٠٣ طالبة، وتضم ٩ فصول، حيث تفقدا عددًا من فصول المدرسة، من بينها أحد فصول الصف الأول الإعدادي خلال فترة المشاهدة لمادة اللغة العربية، وأجرى الوزير حوارًا مع الطالبات حول مدى استفادتهن من فترات المشاهدة، حيث أكدن مدى استفادتهن منها في التحصيل الدراسي.

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

وعقب ذلك توجَّه الوزير والمحافظ لزيارة مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات والتي يبلغ عدد الطالبات بها ٣٩٧ طالبة، وعدد الفصول ١٢ فصلًا، حيث تفقدا عددًا من فصول المدرسة ومتابعة انتظام سير العملية التعليمية بها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مدارس الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية وزير التربية والتعليم المدارس الإدارات التعليمية

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يستقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم (صور) 

إصابة سائق بحادث انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية الصحراوي (صور)

الشباب والرياضة بالإسماعيلية تطلق  الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية (صور)

موظفو الشهر العقاري بالإسماعيلية يطورون المبني الإداري بالجهود الذاتية (صور)

الأكثر قراءة

أول تعليق من تركي آل الشيخ على انتقادات بنائه لمجسمات الحضارة المصرية بموسم الرياض

قرار جديد من أوسوريو بشأن تدريب الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

كتائب القسام تستهدف قوات النخبة الإسرائيلية، مشهد لا يفوتك من عمليات المقاومة (فيديو)

ارتفاع أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم السبت 4-11-2023

17 طعاما أكلها النبي و5 نهى عنها، تعرف عليها

بيان شديد اللهجة من الأردن حول تحصين إسرائيل بالقانون الدولي

أمريكا تعترف بالفشل والهزيمة، عرض غربي لتخلي أوكرانيا عن الأرض مقابل السلام مع روسيا

الجمارك تكشف كيفية التسجيل على تطبيق مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

من 75 لـ 3 آلاف جنيه، أسعار بوكيهات الورد في الفلانتين المصري (فيديو وصور)

مستعينا بالذكاء الاصطناعي، ماسك يستعد لتقديم تطبيق شامل

الوصايا العشر للنجاة من تلوث الهواء

150 ألف منزل في الظلام، رعب في بريطانيا بسبب "سياران"

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 4-11-2023 في الأسواق

الجمارك تكشف كيفية التسجيل على تطبيق مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج (فيديو)

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 4-11-2023 في السوق المحلي

ارتفاع أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم السبت 4-11-2023

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي في شهر نوفمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

17 طعاما أكلها النبي و5 نهى عنها، تعرف عليها

أقوال المؤرخين والفقهاء فى المكان الذى دفنت فيه رأس الإمام الحسين

برغم مرارته، فوائد الصبر في حياة الإنسان وعواقبه

المزيد
الجريدة الرسمية