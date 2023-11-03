لا زيادة في تعريفة الركوب بالإسماعيلية ولجان للمتابعة (صور)

تابعت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة في الإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، بناء على توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، سير العمل في مواقف الإسماعيلية عقب قرار الحكومة بارتفاع أسعار وقود السيارات.

لجان متابعة من المحافظة

حيث تقوم لجان مشتركة مشكلة من الجهاز التنفيذي بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومباحث المرور، والشبكة الوطنية، بعمل جولات مفاجئة على المواقف لمتابعة الالتزام بالتسعيرة، والتأكد من عدم فرض أسعار جديدة.

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جانب من لجان المتابعة، فيتو

لا زيادة في تعريفة الركوب

وقالت الشبكة الوطنية للطوارئ: إنه لا زيادة في تعريفة الركوب في المواقف والخطوط الداخلية والخارجية بين المحافظات.

أقام للابلاغ عن تجاوز الأسعار المعلنة

وأهابت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، إنه في حالة وجود حالات رفع التسعيرة يمكن الاتصال على رقم الشكاوى والإبلاغ عن تعديل فى أسعار الركوب يمكنك الاتصال على الخط الساخن من أي تليفون أرضى أو محمول بالرقم المختصر ١١٤.

جانب من لجان المتابعة، فيتو





انعقدت اليوم لجنة التسعير التي قررت رفع أسعار البنزين بكل أنواعه وأعلنت وزارة البترول أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت اليوم، الجمعة، رفع أسعار البنزين ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود.

أسعار البنزين اليوم في مصر

وأصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارًا نُشر، الخميس 2 نوفمبر، في الجريدة الرسمية في عددها رقم 244 تضمنت المادة الأولى منه تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1000 قرش.



جانب من لجان المتابعة، فيتو

سعر البنزين 92 بعد الزيادة الجديدة

ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1150 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

سعر بنزين 95 بعد الزيادة الجديدة

وفي المادة الثالثة، يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.



ووجهت المادة الرابعة للقرار بإلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار فيما أشارت المادة الخامسة بأن الجهات المختصة تتولى تنفيذ القرار.

السيسي يرفض طلب الحكومة بتحريك سعر السولار

ومن جانبه، رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب الحكومة بتحريك سعر السولار، واكتفى بالبنزين حرصًا على محدودي الدخل، كما وجه بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.

جانب من لجان المتابعة، فيتو

أسعار البنزين قبل وبعد الزيادة

كانت وزارة البترول المصرية كانت قد أعلنت، في مايو الماضي، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت أسعار السولار بمقدار جنيه واحد ليصبح سعر البيع 8.25 جنيهات (0.2666 دولار) للتر، لكنها أبقت على أسعار البنزين دون تغيير.

وفي مارس الماضي، رفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في مراجعة ربع سنوية، أسعار الوقود المحلي بمقدار 0.75 جنيه للبنزين 80، وجنيه للبنزين 92، و0.75 جنيه للبنزين 95.