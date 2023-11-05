مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، وأبرزها نهائي الدوري الإفريقي

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد 5 - 11 - 2023، العديد من المباريات في مختلف ملاعب ودوريات العالم، وأبرزها مباراة الوداد المغربي ضد صن داونز في ذهاب نهائي الدوري الإفريقي، ومباراة لوتون تاون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ذهاب نهائي الدوري الإفريقي والقناة الناقلة



الوداد المغربي وصن داونز - الساعة 8 مساءً على قناة ON TIME SPORT 1

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة



الإسماعيلي وطلائع الجيش – الساعة 4 عصرا على قناة ON TIME SPORT 1

مودرن فيوتشر وإنبي – الساعة 4 عصرا على قناة ON TIME SPORT 2

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المصري البورسعيدي والبنك الأهلي – الساعة 7 مساء على قناة ON TIME SPORT 2

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



نوتينجهام فورست وأستون فيلا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

لوتون تاون وليفربول – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة



التعاون وضمك – الساعة 5 مساء على قناة SSC 1

الحزم والوحدة – الساعة 5 مساء على قناة SSC 2

الأهلي والرياض – الساعة 8 مساء على قناة SSC 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



ديبورتيفو ألافيس وألميريا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

فالنسيا وغرناطة – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

فياريال وأتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال مدريد ورايو فاليكانو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

الدوري السعودي، فيتو



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



هيلاس فيرونا ومونزا – الساعة 1:30 على قناة AD Sports Premium 1

كالياري وجنوى – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports Premium 1

روما وليتشي – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports Premium 1

فيورنتينا ويوفنتوس – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة



فولفسبورج وفيردر بريمن – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

هايدنهايم وشتوتجارت – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 6



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



ليون وميتز – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 4

تولوز ولوهافر – الساعة 4 عصرا

ستراسبورج وكليرمون فوت 63 – الساعة 4 عصرا

نانت وستاد ريمس – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

موناكو وستاد بريست – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4

نيس ورين – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري التركي



سيفاس سبور وأضنة ديمرسبور – الساعة 12:30 ظهرا

قونيا سبور وفاتح قرا جمرك – الساعة 3 عصرا

إسطنبول باشاك شهير وأنقرة جوجو – الساعة 3 عصرا

أنطاليا سبور وبشكتاش – الساعة 6 مساء.