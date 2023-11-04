محمد شريف في مواجهة كريستيانو الليلة بالدوري السعودي

الدوري السعودي، يلتقي فريق النصر أمام الخليج في الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين مساء يوم السبت علي ملعب الأول بارك.

ويخل النصر اللقاء محتلًا المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم برصيد 25 نقطة، ويسعي لتحقيق الفوز من أجل ملاحقة الزعيم الذي يتصدر ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة.

بينما يتواجد في فريق الخليج نجم هجوم الأهلي السابق اللاعب محمد شريف الذي قاد الفريق لتحقيق العديد من النتائج الجيدة، وأخرها الفوز علي ضمك بركلات الترجيح والصعود لدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

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موعد مباراة النصر والخليج في بطولة دوري روشن السعودي



وتقام مباراة النصر السعودي ضد الخليج في الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين مساء يوم السبت المقبل علي ملعب الأول بارك، ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والخليج في بطولة دوري ورشن السعودي



وتذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لبطولات الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث ستذاه مباراة اليوم النصر ضد الخليج علي SSC HD

أبرز غيابات النصر السعودي قبل مواجهة الخليج في دوري روشن



وكشفت تقارير صحفية سعودية في الساعات الماضية عن تفاصيل إصابة نواف بوشل نجم نادي النصر السعودي وموقفه من المشاركة في المواجهة القادم أمام الخليج.

وبحسب ما ذكرته صحيفة” الرياض” السعودية فإن الفحوصات الطبية التي خضع لها بوشل أكدت تعرض للإصابة في العضلة الضامة.، وبذلك سيغيب عن مواجهة فريق الخليج.

فيما أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن إيقاف الدولي المصري طارق حامد لاعب فريق ضمك، مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال بسبب قيامه بسلوك غير رياضي في مباراة ضمك والخليج، وأن قرار إيقاف طارق حامد غير قابل للاستئناف.

وطالب الإعلام السعودي بإيقاف كريستيانو رونالدو لاعب النصر، أسوةً بطارق حامد بع الاعتراض على حكم مباراة النصر والاتفاق، وطالبه بتغيير الحكم بسبب قراراته المثيرة للجدل في المباراة.

وفي مشهد غريب.. قام كريستيانو رونالدو، بـ"الركض" خلف حكم مباراة فريقه أمام الاتفاق، لأنه لم يحتسب أي خطأ للأسطورة البرتغالية، الأمر الذي أثار غضب الأخير، الذي نهض من أرضية الملعب بشكل سريع.

وبعد نهوضه.. قام كريستيانو رونالدو بـ"الركض" خلف الحكم، حتى منتصف الملعب تقريبًا، حيث ظهر وهو يصرخ في وجهه.

إشارة غير لائقة من طارق حامد

وأظهرت الكاميرات طارق حامد يشير بطريقة غير لائقة عقب مباراة فريقه أمام الخليج بعد تسديدة ركلة ترجيح.

وفاز الخليج الذي يضم بين صفوفه محمد شريف على ضمك بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

فيما لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن إيقاف البرازيلي أندرسون تاليسكا مباراتين؛ بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة، في مباراة الاتفاق بدور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي انتهت بفوز النصر بهدف نظيف.

وحجز الخليج مقعدا في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ويستعد لمواجهة أبها.

قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

وأجريت قرعة الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين والتي أسفرت عن نهائي مبكر بين الشباب والنصر، فيما سيصطدم الهلال بالتعاون.

ويواجه اتحاد جدة نظيره الفيصلي، أما الخليج سيلاقي أبها.

يذكر أن لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي، قررت إقامة مباريات دور الثمانية بكأس خادم الحرمين يومي 11 و12 ديسمبر المقبل.

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