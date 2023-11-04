السبت 04 نوفمبر 2023
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رياضة

نهائي الدوري الأفريقي، تاريخ مواجهات الوداد ضد صن داونز

الوداد وصن داونز،
الوداد وصن داونز، فيتو

نهائي الدوري الأفريقي ، يسعى الوداد المغربي ونظيره صن داونز الجنوب أفريقي، للاقتراب خطوة مهمة نحو التتويج بلقب النسخة الأولى من الدوري الأفريقي، عندما يلتقيان في ذهاب الدور النهائي، غدا الأحد، بملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

ويسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية، لتسهيل المهمة قبل لقاء الإياب، الذي سيقام في جنوب أفريقيا، يوم 12 من الشهر الجاري.

آخر مواجهة بين الوداد وصن داونز 

ويتجدد الموعد مرة أخرى بين الوداد وصن داونز بعد أقل من 6 أشهر على آخر مواجهة جمعت بينهما، عندما تقابلا في مايو الماضي في نصف نهائي دوري الأبطال.

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وتعادل الفريقان دون أهداف ذهابا على ملعب محمد الخامس، قبل التعادل في الإياب بنتيجة 2-2، ليظفر الوداد بورقة الترشح للنهائي، مستفيدا من تفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض.

وفي الدوري الأفريقي، اجتاز الوداد عقبة إنييمبا في دور الثمانية، بالفوز 1-0 خارج ملعبه، قبل أن يكرر تفوقه وينتصر 3-0 في الدار البيضاء.

وضرب الوداد، موعدا عربيا ساخنا مع الترجي في الدور قبل النهائي، حيث تبادل كل فريق، الفوز 1-0 على ملعبه، قبل اللجوء لركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح الفريق المغربي.

أما صن داونز بدأ مشواره بالتغلب على بيترو أتلتيكو بدور الثمانية، حيث فاز 2-0 في معقل الفريق الأنجولي ذهابا، ثم تعادل معه سلبيا في لقاء العودة.

وأطاح صن داونز بالأهلي في المربع الذهبي، حيث فاز 1-0 على الفريق الأحمر ذهابا في بريتوريا، ثم تعادلا دون أهداف إيابا في القاهرة.

تاريخ مواجهات الوداد مع صن داونز 

وتقابل الفريقان 12 مرة في دوري أبطال أفريقيا، بواقع 4 انتصارات لفريق الوداد و5 تعادلات وفوز صن داونز 3 مرات.

وأقيمت 3 مواجهات بين الوداد وصن داونز في الأدوار الإقصائية، كانت الغلبة فيها لفريق الوداد، وهو ما يجعله يمتلك أفضلية معنوية.

وصعد الوداد لقبل نهائي دوري الأبطال عام 2017، عقب فوزه بركلات الترجيح على صن داونز في دور الثمانية.

والتقى الفريقان مرة أخرى بمرحلة خروج المغلوب في نصف نهائي دوري الأبطال عام 2019، عندما فاز الوداد 2-1 ذهابا بالمغرب، وتعادلا سلبيا إيابا بجنوب أفريقيا، ليعبر الفريق المغربي للنهائي.

ولن تكون مهمة الوداد سهلة بطبيعة الحال أمام صن داونز، الذي يبدو في أفضل حالاته الفنية والبدنية حاليا، في ظل تحليقه في صدارة جدول ترتيب الدوري الجنوب أفريقي هذا الموسم، عقب فوزه في أول 8 جولات.

وكشف صن داونز، الذي يقوده المدرب رولاني موكوينا، عن قدراته خلال مسيرته في الدوري الأفريقي، لا سيما في ظل احتفاظه بسجله خاليا من الهزائم خلال لقاءاته الأربعة التي لعبها في البطولة حتى الآن.

ويعول صن داونز على قوة خط دفاعه، حيث يعد هو الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه في البطولة حتى الآن.

 

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