عمرو أديب يوجه رسالة لحسن نصر الله والدول العربية دعما لغزة (فيديو)

أخبار غزة الآن، قال الإعلامي عمرو أديب: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 10 آلاف فلسطيني في غزة، نصفهم على الأقل أطفال.



قنبلة هيروشيما في غزة

ولفت خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": الذخيرة التي استخدمتها إسرائيل في غزة تعادل قنبلة هيروشيما النووية مرتين ونصف.



دعوة للدول العربية دعما لغزة

وناشد عمرو أديب، الدول العربية، الإسراع في وقف إطلاق النار في غزة، متابعا: "الأمر الغريب هو إيه اللي مطلعها في دماغنا كعرب إننا نتخانق مع بعض وإيه فكرة المعايرة؟ هو ده وقته؟!، هذه الظروف تجعلك كتلة وقوة واحدة، والغرض ليس فقط في فلسطين وغزة.. التأثير ممتد في كل العالم العربي ده أمن قومي عربي، إيه هذه الحالة من التشاحن بين العرب؟! وجه طاقتك في وجه عدوك الواضح جدا، هو مش إحنا عندنا تحفظات على حماس، وكان عندنا في الوطن مشاكل دموية مع حماس، ومع ذلك مصر وقفت وقالت حقوق الشعب الفلسطيني والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين والتدخل بقوة واستخدام كل ما لدينا من إمكانيات دعما للقضية".

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رسالة لحسن نصر الله

ووجه عمرو أديب، لحسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني، قائلا: "أنت بتتكلم عن تحرك مصر، لا إحنا عاملين اللي أنت متقدرش تعمله وزيادة، طيب ما تيجي إنت وأولادك ووريني نفسك واقف على معبر رفح، تعالى يلا ادخل المعركة.. المعبر مفتوح ويلا ادخل".



تصريحات أوباما عن غزة

علق الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، على الحرب بين إسرائيل وحماس وما يشهده قطاع غزة من مجازر بحق المدنيين العزل، داعيًا إلى ضرورة إنهاء "الاحتلال" والعودة لحل الدولتين وتحقيق السلام.

ولفت أوباما خلال كلمته في منتدى الديمقراطية التابع لمؤسسة أوباما إلى أن الصراع بين إسرائيل وحماس حساب أخلاقي لنا جميعًا.

ودعا أوباما إلى حل الدولتين وإنهاء "الاحتلال" دون أن يوضح معنى الاحتلال الذي يقصده.

الفشل في تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين

وقال الرئيس الأمريكي الأسبق لجمهور المنتدى "كل هذا يحدث بسبب عقود من الفشل في تحقيق سلام دائم لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".

وتابع: "حل يقوم على الأمن الحقيقي لإسرائيل، والاعتراف بحقها في الوجود، والسلام الذي يقوم على إنهاء الاحتلال وإنشاء دولة قابلة للحياة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني".

وقال أوباما: "الآن، أعترف أنه من المستحيل أن أكون محايدا في مواجهة هذه المذبحة". "من الصعب أن نشعر بالأمل، فصور العائلات الحزينة والجثث التي يتم انتشالها من تحت الأنقاض، تفرض علينا جميعا حسابًا أخلاقيًّا".

واعترف أوباما بأن الحرب كشفت عن خلافات داخل مؤسسة أوباما.

وقال: "كان علينا أن نحل معاناتنا وغضبنا ومخاوفنا وخلافاتنا بشأن القضايا". "لقد أجريت محادثة مع مجموعة منكم حول هذه القضية، وكنتم شغوفين ودفعتموني للالتفاف حول بعض التصريحات العامة التي أدليت بها".

وتابع الرئيس السابق: "والمسألة ليست الرغبة في نتائج مختلفة بل هي تقييمات مختلفة للمسار الذي يتعين علينا اتباعه من أجل تحقيق ذلك".