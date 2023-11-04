أوباما عن العدوان الإسرائيلي على غزة: مستحيل أن أكون محايدا في مواجهة هذه المذبحة

علق الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، على الحرب بين إسرائيل وحماس وما يشهده قطاع غزة من مجازر بحق المدنيين العزل، داعيًا إلى ضرورة إنهاء الاحتلال والعودة لحل الدولتين وتحقيق السلام.

ولفت أوباما خلال كلمته في منتدى الديمقراطية التابع لمؤسسة أوباما إلى أن الصراع بين إسرائيل وحماس بأنه حساب أخلاقي لنا جميعًا.

ودعا أوباما إلى حل الدولتين وإنهاء "الاحتلال" دون أن يوضح معنى الاحتلال الذي يقصده.

الفشل في تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين

وقال الرئيس الأمريكي الأسبق لجمهور المنتدى "كل هذا يحدث بسبب عقود من الفشل في تحقيق سلام دائم لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".

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وتابع: "حل يقوم على الأمن الحقيقي لإسرائيل، والاعتراف بحقها في الوجود، والسلام الذي يقوم على إنهاء الاحتلال وإنشاء دولة قابلة للحياة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني".

وقال أوباما "الآن، أعترف أنه من المستحيل أن أكون محايدا في مواجهة هذه المذبحة". "من الصعب أن نشعر بالأمل، فصور العائلات الحزينة والجثث التي يتم انتشالها من تحت الأنقاض، تفرض علينا جميعا حسابًا أخلاقيًّا".



واعترف أوباما بأن الحرب كشفت عن خلافات داخل مؤسسة أوباما.



وقال: "كان علينا أن نحل معاناتنا وغضبنا ومخاوفنا وخلافاتنا بشأن القضايا". "لقد أجريت محادثة مع مجموعة منكم حول هذه القضية، وكنتم شغوفين ودفعتموني للالتفاف حول بعض التصريحات العامة التي أدليت بها".



وتابع الرئيس السابق: "والمسألة ليست الرغبة في نتائج مختلفة بل هي تقييمات مختلفة للمسار الذي يتعين علينا اتباعه من أجل تحقيق ذلك".



مجزرة جديدة لجيش الاحتلال في مخيم جباليا

من ناحية أخرى، أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية اليوم السبت، بوقوع مجزرة صهيونية جديدة في مخيم جباليا بعد قصف منزل في شارع الهوجا وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين.



وأوضحت وسائل الاعلام الفلسطينية أن القصف الإسرائيلي استهدف منطقة سكنية مكدسة في مخيم جباليا شمال شرق مدينة غزة.



ولم يتضح بعد أعداد الشهداء أو المصابين.





جوتيريش يطالب مجددًا بوقف حصار وقصف غزة فورًا

من جانبه، قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم السبت، إن ما يحدث في قطاع غزة من حصار وقصف وحرمان من المساعدات يجب أن يتوقف فورًا.



وأضاف جوتيريش: "أجدد النداء لوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.. الوضع الإنساني في القطاع مروع والمساعدات التي تصل لا تكفي".



وأوضح أمين عام الأمم المتحدة، أن ملاجئ الأونروا في غزة تعمل بأربعة أضعاف طاقتها وتتعرض للقصف، مشيرًا إلى أن الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات ومحطات المياه في غزة ينفذ.

