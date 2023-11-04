السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

نابولي يفوز على ساليرنتانيا بهدفين دون رد في الدوري الإيطالي

نابولي، فيتو
نابولي، فيتو

الدوري الإيطالي، حقق فريق نابولي الفوز خارج الديار  على ساليرنتانيا بهدفين مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الحادية عشر على ملعب ستاد ارتشي معقل فريق ساليرنتانيا.

أهداف المباراة 

وجاء هدف نابولي عن طريق راسبادوري في الدقيقة 13 بعد متابعة لكرة لاعب وسط الفريق لوبتكا ليخرج نابولي متقدما بهدف دون رد.

وأضاف الماس الهدف الثاني لفريق الجنوب الإيطالي في الدقيقة 82 بعد عرضية مميزة من اوليفيرا 

تشكيل نابولي 

حراسة المرمى: ميريت.

الدفاع: دي لورينزو، رحماني، اوستيجارد، اوليفيرا 

الوسط: أنجويسا، لوبوتكا، زيلينسكي.

الهجوم: بوليتانو، راسبادوري، كفاراتسخيليا.

المرشحين لجائزة لاعب الشهر في الكالتشيو 

وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي، ترشيح 6 لاعبين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في المسابقة عن شهر أكتوبر الماضي.

وكان البرتغالي رافائيل لياو لاعب ميلان فاز بجائزة أفضل لاعب لشهر سبتمبر الماضي، ليصبح اللاعب ومعه كفاراستيخيليا جناح نابولي الأكثر حصدا للجائزة برصيد 3 جوائز لكل منهما.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لشهر أكتوبر

وجاءت قائمة اللاعبين المتنافسين على الجائزة:

جيلسون بريمير – مدافع يوفنتوس – 4 مباريات – 88% دقة تمرير.

خفيتشا كفاراتسخيليا – جناح نابولي – 4 مباريات – هدفان – تمريرة حاسمة وحيدة.

Advertisements

لاوتارو مارتينيز – مهاجم إنتر – 4 مباريات – 6 أهداف.

ريكاردو أوروسوليني – جناح بولونيا – 4 مباريات – 4 أهداف.

كريسيتان بوليسيتش – جناح ميلان – 4 مباريات – هدفان – تمريرة حاسمة وحيدة.

ماتياس سولي – لاعب وسط فروسينوني – 4 مباريات – 4 أهداف.

ميلان يتعادل أمام نابولي 


وكان فريق ميلان تعادل مع مضيفه نابولي 2/2 في آخر جولات الدوري الإيطالي، في المباراة التي أقيمت على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، في إطار لقاءات الأسبوع العاشر من الدوري الإيطالي.

سجل المهاجم الفرنسي الدولي أوليفيه جيرو هدفي ميلان في شباك نابولي في الدقيقتين 23 و31.

وفي الشوط الثاني عاد نابولي من بعيد وسجل هدفين عن طريق بوليتانو وجياكومو راسبادوري.

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، فيما يأتي نابولي حامل اللقب رابعًا برصيد 18 نقطة.

فوز يوفنتوس على فيرونا

وفي ذات الجولة حقق فريق يوفنتوس الفوز في الوقت القاتل على هيلاس فيرونا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب اليانز ستاديوم معقل السيدة العجوز في من الدوري الإيطالي.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب كامبياسو  في الدقيقة "92" بعد محاولات عديدة من هجوم يوفنتوس طوال اللقاء.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نابولي الدوري الإيطالي ساليرنتانيا راسبادوري كفاراتسخيليا

مواد متعلقة

الدوري الإيطالي، نابولي يتقدم بهدف على ساليرنتانيا في الشوط الأول

يوفنتوس يفوز على هيلاس فيرونا بهدف قاتل في الدوري الإيطالي

الأكثر قراءة

شاهد، بث مباشر مباراة الأهلي والمقاولون مساء اليوم

أول تعليق من تركي آل الشيخ على انتقادات بنائه لمجسمات الحضارة المصرية بموسم الرياض

أول تعليق من الاحتلال على قرار تركيا باستدعاء سفيرها من تل أبيب

أبو عبيدة: نخوض حربا غير متكافئة ستدرس للعالم ودمرنا 24 آلية عسكرية خلال الساعات الماضية

الاحتلال: مليون دولار تكلفة التصدي لصاروخ المقاومة عياش 250 تجاه إيلات

استشهاد الفنان طارق ضبان وعائلة المخرج رياض عبد الرحمن في قصف إسرائيلي على غزة

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري مساء اليوم 4-11-2023

الأهلي يبحث عن الهدف الأول أمام المقاولون بعد مرور 30 دقيقة (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

شروط اصطحاب الوزن الزائد في حقائب السفر

أول تعليق من تركي آل الشيخ على انتقادات بنائه لمجسمات الحضارة المصرية بموسم الرياض

من 75 لـ 3 آلاف جنيه، أسعار بوكيهات الورد في الفلانتين المصري (فيديو وصور)

مستعينا بالذكاء الاصطناعي، ماسك يستعد لتقديم تطبيق شامل

المزيد

خدمات

المزيد

400 جنيه زيادة في جرام الذهب خلال شهر

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 4-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 4-11-2023 في الأسواق

الجمارك تكشف كيفية التسجيل على تطبيق مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج (فيديو)

المزيد

انفوجراف

5 رسائل من وزراء الخارجية العرب لـ بلينكين خلال اجتماع الأردن ( إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة؟.. الإفتاء تجيب

17 طعاما أكلها النبي و5 نهى عنها، تعرف عليها

أقوال المؤرخين والفقهاء فى المكان الذى دفنت فيه رأس الإمام الحسين

المزيد
الجريدة الرسمية