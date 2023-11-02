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رياضة

ميلان يعلن غياب مدافعه 4 أشهر بعد خضوعه لجراحة

بيير كالولو، فيتو
بيير كالولو، فيتو

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الخميس، أن مدافعه الفرنسي بيير كالولو خضع لعملية جراحية ناجحة في فنلندا عقب إصابته، الأحد الماضي، أمام نابولي في الدوري الإيطالي، وسيغيب عن الملاعب لمدة 4 أشهر.

وكتب النادي اللومباردي ميلان: "يمكن لنادي ميلان أن يؤكد أن بيير كالولو خضع لعملية جراحية اليوم الخميس لإصلاح تمزق كامل في وتر الفخذ الأيسر".

وأضاف: "العملية التي أجراها البروفيسور لاسي ليمبينن في فنلندا بحضور رئيس الفريق الطبي لفريق ميلان ستيفانو ماتزوني، حققت نجاحا كبيرا"، موضحا أن غياب كالولو يقدر بـ4 أشهر.

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واضطر كالولو البالغ من العمر 23 عاما إلى مغادرة الملعب بعد مرور 19 دقيقة على ملعب "دييجو مارادونا" ضد المضيف نابولي (2-2) ضمن المرحلة 10 من الدوري.

تشكيل نابولي ضد ميلان 

حراسة المرمى: ميريت.

الدفاع: دي لورينزو، رحماني، ناثان، ماريو روي.

الوسط: إلماس، لوبوتكا، زيلينسكي.

الهجوم: بوليتانو، راسبادوري، كفاراتسخيليا.

تشكيل ميلان أمام نابولي 

في المقابل ضم تشكيل الروسونيري بقيادة ستيفانو بيولي كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

الدفاع: كالابريا، كالولو، توموري، ثيو هيرنانديز.

الوسط: يونس موسى، كرونيتش، ريجنديرز.

الهجوم: كريستيان بوليسيتش، أوليفيه جيرو، رفائيل لياو.

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