مؤسسات حقوقية فلسطينية: إسرائيل تتعمد تدمير المستشفيات وسيارات الإسعاف ومراكز الإيواء بقطاع غزة

أدانت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية، اليوم السبت، تعمد قوات الاحتلال استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف ومراكز الإيواء، والتدمير الممنهج لما تبقى من مقومات الحياة في قطاع غزة، لليوم التاسع والعشرين على التوالي منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

تعمد إسرائيل تدمير ما تبقى من مقومات البقاء على الحياة على امتداد قطاع غزة

وقالت المؤسسات وهي: المركز الفلسطيني لحقوق الإنساني، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق، إنها تنظر بخطورة بالغة جدًا إلى المنحى الذي أخذته الهجمات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال في الساعات الأخيرة والتي أظهرت بوضوح تعمد إسرائيل تدمير ما تبقى من مقومات البقاء على الحياة على امتداد قطاع غزة، مع التركيز على شمال غزة ومدينة غزة، وهي جرائم غير مسبوقة.

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من ناحيتها اتهمت نائبة بالكونجرس الأمريكي اليوم السبت الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم الإبادة الجماعية للفلسطينيين.

وحذرت النائبة الأمريكية رشيدة طليب- أول نائبة بالكونجرس الأمريكي- من اصل فلسطيني - من تداعيات دعم العدوان الإسرائيلي على غزة في انتخابات العام المقبل.

دعوة بادين لوقف إطلاق النار بغزة

وجددت طليب، النائبة الديمقراطية عن ولاية ميشيجان، دعواتها لبايدن لدعم وقف إطلاق النار.

وقالت طليب خلال التسجيل، الذي أظهر صورا لشهداء وجرحى القصف في غزة ومظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في أنحاء الولايات المتحدة وإعلان بايدن دعمه لإسرائيل وشكر رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو للرئيس الأمريكي، إن جو بايدن دعم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

ويشهد قطاع غزة شحا في المواد الغذائية ويلجأ سكانه إلى شرب المياه المالحة بينما تنهار فيه الخدمات الطبية.

وتبقى واشنطن على دعم عسكري وسياسي قوي لإسرائيل.

وقالت طليب لن ينسى الشعب الأمريكي… ادعم يا بايدن وقف إطلاق النار الآن أو لا تعتمد علينا في 2024… سيدي الرئيس، الشعب الأمريكي ليس معك في هذا الأمر. سوف نتذكر ذلك في عام 2024.

من ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة: ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 9500 بينهم 3900 طفل و2509 من الإناث، فيما بلغ عدد المصابين 24158 مصابًا، قائلًا: كل 10 دقائق يرتقي طفل شهيدًا وكل 10 دقائق تحدث إصابتان للأطفال منذ بدء العدوان.

تدمير مقومات الحياة في غزة

وأضاف خلال مؤتمر صحفي منذ قليل: الاحتلال الإسرائيلي يحاول تدمير كل مقومات الحياة في شمال غزة بقصفه ألواح الطاقة الشمسية، لافتًا إلى أن هناك 40 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل كلي.



تهجير الفلسطينيين قسريًّا

وقال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل وفق خطة معلنة تهدف إلى إنهاء الوجود الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار الهباش، خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، إلى تواصل المساعي الإسرائيلية الهادفة لتهجير سكان غزة قسريًّا إلى جنوب القطاع.



مجازر إسرائيل في غزة

ونوه مستشار الرئيس الفلسطيني، بأن إسرائيل ترتكب المجازر في غزة، والعالم يقف موقف المتفرج.



دعم أمريكا لإسرائيل

وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تساعد عمليًّا على عمليات التهجير القسري في قطاع غزة.



ومن جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، العمل على الوصول إلى هدنات إنسانية "مؤقتة" في غزة، إلا أنه قال إن الولايات المتحدة تعتقد أن وقف إطلاق النار خلال العدوان الإسرائيلي على غزة سيمكن حركة حماس من البقاء وإعادة تنظيم صفوفها وتنفيذ هجمات مماثلة للهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر.