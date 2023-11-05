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ثقافة وفنون

كيف أثرت الحلقة الأخيرة من حكاية "عيشها بفرحة" في الجمهور؟

أبطال عيشها بفرحة،
أبطال عيشها بفرحة، فيتو

حكاية عيشها بفرحة،  تركت الحلقة الأخيرة من مسلسل ٥٥ مشكلة حب حكاية عيشها بفرحة أثرًا إيجابيًا في الجمهور المتابع لحلقات الحكاية، خاصة أنها حملت نهاية سعيدة بعد العديد من الأحداث الحزينة، حيث تزوج هادي ويسر وأنجبا ابنة كما أن يسر حققت حلمها بإخراج عمل وجاء من بطولة زوجها، فضلًا عن أن الحكاية بأكملها لاقت إعجاب المتابعين.

ولقد تعددت الإشادات بالحلقة الأخيرة من حكاية عيشها بفرحة واحتفى بها الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فقالت متابعة "نهاية سعيدة جميلة لـ مسلسل "عيشها بفرحة"، وقالت أخرى “أنا مبسوطة جدا بمستوى الدراما اللى وصلناله بقالنا اكتر من ٤ سنين بنقدم دراما قوية ومهمة فيها رسايل وعناصر فنية توصل الرسايل والأفكار بشكل مؤثر ”.

وأضافت إحدى المتابعات “كانت آخر حلقة من مسلسل عيشها بفرحة انهاردة قصة فوق الرائعة أداء فوق الرائع وحالة عيشناها وعيشونا معاهم ضحك ودموع وفرحه زى ما قصتهم اسمها عيشها بفرحه وصوت دكتور مصطفى محمود في آخر كل قصة بيضيف لمسته كالعادة”، بينما قالت أخرى “مسلسل أكتر من رائع والأبطال لايقين على أدوارهم هاني عادل وهبة مجدي ثنائي جميل”.

مسلسل عيشها بفرحة الحلقة 9

شهدت الحلقة ٩ من مسلسل ٥٥ مشكلة حب حكاية عيشها بفرحة بزيارة مفاجئة لوالدة هادي إلى منزل يسر، وهناك تستقبلها والدة يسر وتدافع عن ابنتها أمام هجوم شرس من والدة هادي.

 

وتواجه يسر حملة شرسة وممنهجة ضدها على مواقع الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها تتفاجىء بتغير معاملة نيفين معها، وحينما تسأل يسر حبيبها هادي عن وجود أي علاقة تجمعه بنيفين أنكر، وحينما طلب الزواج منها وافقت ولكنها تشعر بالصدمة حينما تصلها صورة من نيفين ورسالة تؤكد أنها كانت خطيبة هادي في يوم من الأيام. 

 

الحلقة 8 من مسلسل عيشها بفرحة 

شهدت الحلقة ٨ من مسلسل ٥٥ مشكلة حب حكاية عيشها بفرحة عدم اقتناع نيفين بعلاقة هادي ويسر بعدما انتشرت فيديوهات تجمع الاثنين أثناء مشاجرة هادي مع شخص من أجل يسر.

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واعترف هادي بحبه ليسر أمام والدته التي كانت في منتهى السعادة حتى علمت أنها تجلس على كرسي متحرك، فقررت أن تخبر نيفين حتى تمنع وجود أي علاقة تجمع بين ابنها وبين يسر.

 

ويحاول هادي التقرب من يسر بمساعدة شقيقتها عاليا فتذهب الأخيرة مع يسر في مكان مفتوح فتتفاجئ بوجود هادي الذي يقنع يسر أنها يجب أن تكمل مسيرتها من أجل تحقيق حلمها حتى إن لم يكن لعلاقتهما مستقبل، وتستعيد يسر حالتها النفسية الإيجابية أيضًا مع زيارة جلال التي ساعدت على استعادة حالتها النفسية الإيجابية، وفي الأخير نجد والدة هادي على باب منزل يسر.

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