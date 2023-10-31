الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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ثقافة وفنون

عدد حلقات مسلسل حدث بالفعل حكاية لو بعد حين

دينا الشربيني وشيرين
دينا الشربيني وشيرين رضا، فيتو

حكاية لو بعد حين، يعتبر مسلسل حدث بالفعل من أبرز المسلسلات التي يتم عرضها حاليًا ويبحث الجمهور عن كل ما يتعلق بحكاية لو بعد حين.

 

تفاصيل عدد حلقات حكاية لو بعد حين

وتتكون حكاية لو بعد حين من مسلسل حدث بالفعل من ٣ حلقات حيث إن الحكاية واحدة من ضمن حكايات أخرى يتكون منها المسلسل.

 

تفاصيل موعد عرض حكاية لو بعد حين الحلقة الثالثة

وفيما يتعلق بموعد عرض حكاية لو بعد حين الحلقة الثالثة، فإن موعد عرض حكاية لو بعد حين الحلقة الثالثة سيكون يوم الأربعاء المقبل الموافق ١ نوفمبر.

 

تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل لو بعد حين

وبعيدًا عن موعد عرض حكاية لو بعد حين الحلقة الثالثة، فقد شهد مسلسل حدث بالفعل حكاية لو بعد حين الحلقة الأولى التعريف بشخصيات الحكاية، بداية مع دينا الشربيني التي تجسد شخصية يسرا وهي مذيعة شهيرة، متزوجة من بسام “عابد عناني” ولديهما ابنة وحيدة وعلاقة يسرا وبسام متوترة للغاية، فهمي منشغلة بعملها وهو منشغل بالقمار وبالخيانة.

دينا الشربيني وشيرين رضا، فيتو 

تفاصيل مسلسل حدث بالفعل حكاية لو بعد حين الحلقة الأولى

وتعرف مسلسل حدث بالفعل حكاية لو بعد حين الحلقة الأولى الجمهور بسمر “شيرين رضا” وهي شقيقة يسرا “دينا الشربيني” وسمر مطلقة ولكن طليقها لا يزال واقع في غرامها، وتعمل سمر بجد على أتيليه خاص بها، ووالدها ووالدتها فخوران بيسرا، وفي يوم افتتاح الأتيليه الخاص بسمر تأخرا عن الحضور بينما كانت الهواتف الخاصة بهما مغلقة، وتختتم مسلسل حدث بالفعل حكاية لو بعد حين الحلقة الاولي أحداثها بقلق بالغ يسيطر على يسرا وشقيقتها سمر وتبدأ عملية البحث عن والديهما.

 

قصة حكاية لو بعد حين 

تدور قصة حكاية لو بعد حين حول يسرا التي تجسد شخصيتها الفنانة دينا الشربيني، التي تنهار حياتها بعد أن يختفي والديها، وتبدأ يسرا رحلة البحث عنهما إلى أن تنكشف الحقيقة فيما بعد، والحكاية من بطولة كل من دينا الشربيني وشيرين رضا.

وكانت المنصة التي تعرض مسلسل حدث بالفعل “حكاية لو بعد حين” قد طرحت إعلانا تشويقيا للحكاية الجديدة من المسلسل قبل بدء عرض حلقات الحكاية.

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