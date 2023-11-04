السبت 04 نوفمبر 2023
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رياضة

الشباب تعقد جلسات تحضيرية لفريق عمل البرنامج القومي لتنمية الصعيد والمحافظات الحدودية

الشباب تعقد جلسات
الشباب تعقد جلسات تحضيرية لفريق برنامج القومي لتنمية الصعيد

عقدت  وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني '' الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية "، علي مدار يومي الخميس والجمعة، جلسات تحضيرية لفريق عمل البرنامج القومي لتنمية الصعيد والمحافظات الحدودية، في نسخته الرابعه والمزمع انطلاقه خلال شهر نوفمبر الجاري، والمكون من المدربين والمنسقين.

وتم خلال الاجتماع إجراء محاكاة شاملة ليوم الافتتاح وتأكيد مهام كل فريق العمل  واختصاصاته للقيام بدوره المنوط بها طبقًا لبرنامج العمل المتفق عليه، كما جرى التأكيد على ضرورة مناقشة كيفية التسويق للبرنامج وانشطته.

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وكانت طلبات التسجيل في البرنامج قد تجاوزت  نحو 1000 طلب مشاركة  من 13 محافظة، بواقع 8 محافظات لــ« صعيد مصر » [ الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان ]  و 5 محافظات حدودية [ الوادي الجديد – البحر الأحمر – مطروح – شمال سيناء – جنوب سيناء ]، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

 وتحقيق البرنامج لنجاحات كبيرة في النسخ الثلاث  الماضية من البرنامج  يضاعف المسؤولية لمواصلة النجاح وتقديم نسخة جديدة ومتميزة نحو تنمية القدرات التنموية لدى الشباب والشابات من أبناء محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية لإبتكار وتنفيذ مبادرات مجتمعية، حيث استهدفت النسخ الــ 3 الماضية مشاركة 109566 ألف مشارك /ة بواقع إيجابي نحو تنفيذ 60 مبادرة مجتمعية وتكريم أفضل 10 مبادرات رائدة وحصول الفائزين علي جوائز مالية قيمة.

تنمية  الصعيد والمحافظات الحدودية

من جانبه قال الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة،  إن هناك رؤية واستراتيجية مستدامة في ذهنية “الجمهورية الجديدة” نحو تنمية  الصعيد والمحافظات الحدودية ومنحهم دفعات متتالية من طاقات التنمية، حتى تكون لهذه الطاقات أبعاد وآليات محدد، في سياق خطة مصر 2030، وهو ما يظهر جليا في تتبع تعدد زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الي الصعيد والمحافظات الحدودية، فضلًا عن ترقب أثرها بشكل مباشر عبر المشروعات النوعية التي تنفذ في تلك المحافظات، وهو الأمر الذي يبدو للمتابعين مسار استراتيجي في إطار مستقبلي.

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