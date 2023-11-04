السبت 04 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

أعراض التهاب البنكرياس وأسباب الإصابة وطرق العلاج

التهاب البنكرياس،
التهاب البنكرياس، فيتو

أعراض التهاب البنكرياس، قد لا يلتفت لها البعض؛ لأنها تتشابه مع العديد من المشاكل الصحية المرتبطة بالجهاز الهضمي، والتهاب البنكرياس؛ هو حالة التهابية تصيب البنكرياس، وهو عضو هام في الجهاز الهضمي ينتج إنزيمات تساعد على هضم الطعام. 

 

أعراض التهاب البنكرياس الحاد

 

وأشار الدكتور محمد عبد العزيز استشاري الأمراض الباطنة،الى أن هناك نوعان رئيسيان من التهاب البنكرياس؛ هما الحاد والمزمن، وبالنسبة إلى ملاحظة اعراض التهاب البنكرياس؛ فلكل نوع من الالتهابات أعراضه، وهو ما يتتمثل في الآتي:

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وتشمل أعراض التهاب البنكرياس الحاد ما يلي:

 

ألم شديد في الجزء العلوي من البطن، غالبًا ما يمتد إلى الظهر

الغثيان والقيء

الحمى

تسارع ضربات القلب

صعوبة في التنفس

شحوب الجلد

انخفاض ضغط الدم

 

في بعض الحالات، قد لا تظهر أي أعراض على الأشخاص المصابين بالتهاب البنكرياس الحاد.

 

أعراض التهاب البنكرياس المزمن

 

وتشمل أعراض التهاب البنكرياس المزمن ما يلي:

 

ألم في الجزء العلوي من البطن

إسهال دهني

فقدان الوزن

سوء التغذية

انتفاخ البطن

نقص السكر في الدم

فقر الدم

 

ولفت الدكتور محمد؛ إلى أنه في بعض الحالات، قد لا تظهر أي أعراض على الأشخاص المصابين بالتهاب البنكرياس المزمن.

 

أسباب التهاب البنكرياس

 

أضاف الدكتور محمد، أن هناك العديد من الأسباب المحتملة لالتهاب البنكرياس، كما يلي:

حصوات المرارة

الإفراط في تناول الكحول

بعض الأدوية، مثل الستيرويدات القشرية

بعض الحالات الطبية، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم

الإصابات

التهاب البنكرياس واعراضه

علاج البنكرياس

 

وأوضح الدكتور محمد، أن علاج التهاب البنكرياس على يعتمد شدته وسببه، في معظم الحالات، يتضمن العلاج الراحة والأدوية لتخفيف الألم والالتهاب، وفي بعض الحالات، قد تكون هناك حاجة إلى الجراحة.

فلا يوجد علاج واحد لجميع أنواع التهاب البنكرياس، فيعتمد العلاج  أيضا على سبب الحالة وشدتها.

 

في حالة التهاب البنكرياس الحاد، يكون العلاج بالأدوية أو الجراحة، قد تشمل الأدوية المسكنات والمضادات الحيوية والأدوية المضادة للالتهابات، وقد تشمل الجراحة استئصال حصوات المرارة أو إزالة جزء من البنكرياس.

 

في حالة التهاب البنكرياس المزمن، يكون العلاج من خلال الأدوية أو التغييرات في نمط الحياة، وقد تشمل الأدوية المسكنات والأدوية المضادة للالتهابات، وقد تشمل التغييرات في نمط الحياة؛ كاتباع نظام غذائي قليل الدسم وخفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم ووقف تعاطي الكحول.

 

علاج التهاب البنكرياس بالاعشاب الطبيعية

 

وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك بعض الأعشاب الطبيعية التي قد تساعد في علاج التهاب البنكرياس، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي أعشاب أو مكملات غذائية.

 

العرقسوس

يحتوي العرقسوس على مركبات مضادة للالتهابات، يمكن أن تساعد في تقليل الألم والتورم في البنكرياس.

 

الكركم

 يحتوي الكركم على مركبات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة يمكن أن تساعد في حماية البنكرياس من التلف.

 

الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على مركبات مضادة للالتهابات، يمكن أن تساعد في تقليل الألم والتورم.

 

البابونج

 يحتوي البابونج على مركبات مضادة للالتهابات، ومضادة للأكسدة يمكن أن تساعد في حماية البنكرياس من التلف.

 

الوقاية

 

وأضاف الدكتور محمد؛ أن هناك بعض الأمور التي يمكنك القيام بها للمساعدة في الوقاية من التهاب البنكرياس، بما في ذلك:

 

تجنب الإفراط في تناول الكحول

تناول نظام غذائي صحي

الحفاظ على وزن صحي

التحكم في حالات طبية معينة، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم

أبرزها ألم وتورم، أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي وأسبابه

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