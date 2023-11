كلية الزراعة بالوادي الجديد تفوز بجائزة أحسن بوستر في مؤتمر مستقبل الثروة الحيوانية

حصل البحث المقدم من الدكتور أحمد سليمان وآخرين من كلية الزراعة جامعة الوادي الجديد، على جائزة أحسن بوستر بالمؤتمر تحت عنوان:

Assessment of Betaine as a feed additive to improve the metabolic status and reproductive performance of Aberdeen Angus cows in arid subtropical regions

(تقييم البيتايين كإضافة علفية لتحسين الحالة الأيضية والأداء التناسلي لأبقار الأبردين أنجس في المناطق شبه الاستوائية القاحلة) والذي تناول واحدة من استراتيجيات تخفيف العبء الحراري على الأبقار من خلال إضافة مادة البيتايين كمضاد للإجهاد الحراري لما له من دور في تحسين الاستجابات الفسيولوجية للإبقار تحت ظروف الإجهاد الحراري مسببًا تحسن ملحوظ في الأداء الإنتاجي والتناسلي للإبقار تحت الظروف البيئية الحارة بالوادي الجديد.

Advertisements



مؤتمر مستقبل الثروة الحيوانية والأمن الغذائي

وقد شارك الدكتور أيمن يوسف كساب عميد كلية الزراعة جامعة الوادي الجديد، والدكتور حاتم حمدون وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمود الكيلاوي رئيس قسم الدواجن، والدكتور أحمد سليمان حسن سليمان مدرس الإنتاج الحيواني بالكلية والمعيدة إسراء محمد وردي في مؤتمر مستقبل الثروة الحيوانية والأمن الغذائي، والذي عقد بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية بالتعاون مع الجمعية المصرية للإنتاج الحيواني خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 3 نوفمبر 2023. في مؤتمر مستقبل الثروة الحيوانية والأمن الغذائي والذي عقد بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية بالتعاون مع الجمعية المصرية للإنتاج الحيواني خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 3 نوفمبر 2023.

شارك في المؤتمر العديد من علماء مصر البارزين من شتى الجامعات المصرية والمعاهد والمراكز البحثية وعمداء ووكلاء كليات الزراعة وشخصيات بارزة ومتنوعة في قطاعات الدولة المختلفة ووفود من عشرة دول أجنبية وعربية.

دارت محاور الجلسات عن دور الإبل في تحقيق الأمن الغذائي وأهداف التنمية المستدامة في ظل تغير المناخ وندرة المياه وكذلك محور إعادة صياغة استراتيجية الثروة الحيوانية وتصحيح مسارها لتوفير المنتجات الحيوانية وكذلك محور وواقع ومستقبل صناعة الدواجن والثروة السمكية ومحور التقنيات الحديثة وربط العلوم وتداخلها ودورها في تحسين أداء الحيوانات المزرعية وكفاءتها الإنتاجية الإضافات الغذائية الطبيعية والأساليب التطبيقية لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعظيم الربحية والعائد من الثروة الحيوانية.