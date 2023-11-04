السبت 04 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

3500 متظاهر في العاصمة الألمانية للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

تظاهرات برلين، فيتو
تظاهرات برلين، فيتو

شارك الآلاف اليوم السبت بتظاهرة حاشدة في العاصمة الالمانية برلين دعما لفلسطين وتنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وقالت متحدثة باسم الشرطة في برلين: نقدر عدد المتظاهرين بنحو 3500. لكن آخرين ما زالوا يصلون.

كما اندلعت تظاهرة حاشدة في شوارع بريطانيا مساء اليوم السبت دعما للقضية الفلسطينية وتنديدا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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والثلاثاء الماضي نظم مؤيدون للفلسطينيين تظاهرة في محطة ليفربول ستريت في لندن وعلقوا لافتات في الشرفات واحتلوا الساحة الرئيسية مطالبين بوقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس.

وأظهرت مقاطع مصورة مجموعة كبيرة من المحتجين داخل المحطة خلال ساعة الذروة، وهم يهتفون ويلوحون بأعلام ولافتات مؤيدة للفلسطينيين.

من النهر إلى البحر.. فلسطين ستتحرر

وأظهر أحد المقاطع المصورة المجموعة وهم يهتفون "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر" وهو الهتاف الذي انتقدته وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان في السابق باعتباره مطلبًا معاديًا للسامية يدعو إلى تدمير إسرائيل.

وهدد السفير الإيراني لدى أذربيجان، عباس موسوي، اليوم السبت، دولة الاحتلال بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

تدخل إيران في الصراع بين إسرائيل وحماس

وأكد الدبلوماسي الإيراني أنه في حال تدخل إيران في الصراع ستدفن إسرائيل في البحر المتوسط.

وقال موسوي: "إذا تدخلت إيران في يوم ما، فسيدفن الصهاينة في البحر الأبيض المتوسط بدلًا من نهر النيل، لا مهرب أمامهم وقد انقلب كل العالم ضدهم الآن"، حسبما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.

وفي وقت سابق، وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إسرائيل بـ"الطفل غير الشرعي الذي لا يستطيع الوقوف على قدميه".

وقال عبد اللهيان، في تصريحات له، إن "أمريكا عارضت القرار الذي صيغ لإفساح المجال لمساعدة المدنيين في غزة، وذلك لإظهار دعمها لجرائم الحرب التي ترتكب في القطاع".

وأضاف أن "الكيان الصهيوني المزيف، يعتمد دائمًا على التنفس الاصطناعي لمواصلة حياته المشينة".

وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، دعا أمس الجمعة، الدول إلى وقف صادرات الطاقة إلى إسرائيل، مشيرًا إلى أن "الإدانة فقط لجرائم الكيان الصهيوني لا تكفي"، على حد تعبيره.

ونقلت وكالة أنباء "إرنا" عن رئيسي قوله: "مجرد إدانة جرائم الكيان الصهيوني لا تكفي، ويجب على الدول قطع التعاون ووقف تصدير الطاقة إلى هذا الكيان الإجرامي الذي قتل العديد من الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال"، مشيرًا إلى أن حكومته تتبع توجيهات قائد الثورة في علاقاتها الدولية.

تظاهرة حاشدة في بريطانيا دعما لقطاع غزة ( فيديو)

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