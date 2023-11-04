الصحة الفلسطينية: 240 شهيدا "أشلاء وأجزاء مقطعة" دفنوا بمقابر جماعية حتى الآن

أخبار غزة الآن، عبر الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، عن استنكاره واستيائه الشديد من ارتكاب قوات الاحتلال مجزرة جديدة باستهداف مدرسة الفاخورة بـ4 صواريخ، ما أسفر عن ارتقاء شهداء.

العدوان الإسرائيلي

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، إن هناك أكثر من 60 طبيبًا استشهدوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة.

مقابر جماعية للفلسطينيين

وعن انقطاع الكهرباء والتعامل مع الجثث، قال: "تحملنا المسؤولية على عاتقنا، نفذنا مقابر جماعية، وبلغ عددهم 240 شهيدًا في مقابر جماعية، حتى الآن، وتم وضع أرقام عليها في حال تم التحقيق في الأمر".

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جثث مجهولة الهوية

وتابع: "الجثث التي تم دفنها مجهولة الهوية لأنها أشلاء مقطعة ومحروقة، ولكن لا نستطيع التعرف عليها أو يوجد أهل لها يتعرف عليها، إذ إن هناك عائلات بأكملها مسحت من السجلات فإذا مات أحد منهم فلا يوجد أهل ليتعرفوا عليه".

نقل جثث الفلسطينيين بعربة “كارو”

وواصل: “طلبنا من أحد الرجال الذي يملك عربة ”كارو" صغيرة نقل جثث كانت ملقاة على قارعة الطريق لأكثر من 4 أيام، في شارع الرشيد، وظل ينقل إلى المستشفى الجثث على مرات متتالية".

توضيح رؤية مصر المتوافقة مع العرب بشأن غزة

وحرص وزير الخارجية سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري العربي الأمريكي حول تطورات غزة، على توضيح رؤية مصر المتوافقة مع رؤية أشقائها العرب، في التعامل مع الأزمة وأكدت ضرورة مراعاة عنصر الوقت والتعامل مع مستجداتها المتسارعة.

وشكر وزير الخارجية، نظيره الأردني أيمن الصفدي، والوزراء في الاجتماع الذي استهدف بحث التطورات في قطاع غزة، وأتاح للدول العربية المشاركة الإعراب عن رؤية وموقف موحد إزاء هذه الأزمة.

وشدد على أن أحداث القتل المؤسفة التي تحدث في غزة لا يمكن تبريرها، وأننا لن نقبل الدخول في جدل لا طائل منه أو قبول محاولة تبرير هذه الممارسات المدانة باعتبارها إعمالًا للحق الشرعي للدفاع عن النفس.