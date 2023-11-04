السبت 04 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

سامح شكري: لا يمكن تبرير العنف في غزة باعتباره دفاعا عن النفس

سامح شكري، فيتو
سامح شكري، فيتو

حرص وزير الخارجية سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري العربي الأمريكي حول تطورات غزة، على توضيح رؤية مصر المتوافقة مع رؤية أشقائها العرب، في التعامل مع الأزمة وأكدت ضرورة مراعاة عنصر الوقت والتعامل مع مستجداتها المتسارعة.

 

وشكر وزير الخارجية، نظيره الأردني أيمن الصفدي، والوزراء في الاجتماع الذي استهدف بحث التطورات في قطاع غزة، وأتاح للدول العربية المشاركة الإعراب عن رؤية وموقف موحد إزاء هذه الأزمة.

 

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وشدد على أن أحداث القتل المؤسفة التي تحدث في غزة لا يمكن تبريرها، وأننا لن نقبل الدخول في جدل لا طائل منه أو قبول محاولة تبرير هذه الممارسات المدانة باعتبارها إعمالًا للحق الشرعي للدفاع عن النفس.

 

وشارك وزير الخارجية سامح شكري، في اجتماع وزراء خارجية الأردن والسعودية والإمارات وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وقف آلة الحرب في قطاع غزة

ويجتمع وزراء الخارجية بحسب تصريحات السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فى ظل جهود عربية مكثفة لوقف آلة الحرب فى قطاع غزة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

 

موقف عربى موحد لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة

وأكد أبو زيد أن هناك موقفًا عربيًّا موحدًا لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة سيتم نقله إلى وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكين، مشددين على التالي:

1- ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية.

2- المطالبة بأولوية دخول المساعدات.

3-رفض تهجير الفلسطينيين.

4- إنهاء الاحتلال.

5- إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وتوجه  الوزير شكري أمس إلى عمَّان، للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بهدف تنسيق الجهود من أجل وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل على تأمين التدفق الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

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طوفان الأقصى سامح شكري وزير الخارجية قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال

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