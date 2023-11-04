السبت 04 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

5 رسائل من وزراء خارجية الدول العربية لـ بلينكين خلال اجتماع الأردن بمشاركة مصر (صور)

سامح شكرى وزير الخارجية،فيتو
سامح شكرى وزير الخارجية،فيتو

يشارك وزير الخارجية سامح شكري حاليا في اجتماع وزراء خارجية الأردن والسعودية والإمارات وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

لوقف آلة الحرب فى قطاع غزة

ويجتمع  وزراء الخارجية بحسب تصريحات السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى ظل جهود عربية مكثفة لوقف آلة الحرب فى قطاع غزة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

موقف عربى موحد لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة

وأكد أبو زيد أن هناك موقفا عربيا موحدا لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة سيتم نقله إلى وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكين، مشددين على التالي:

1- ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية.

2- المطالبة بأولوية دخول المساعدات.

3-رفض تهجير الفلسطينيين.

4- إنهاء الاحتلال.

5- إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

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 وتوجه  الوزير شكري أمس إلى عمَّان، للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بهدف تنسيق الجهود من أجل وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل على تأمين التدفق الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

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سامح شكري اجتماع الأردن وزير الخارجية الأمريكي غزة السعودية

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