من خلال عائلات الأسرى، طريقة جديدة تستخدمها حماس للضغط على الاحتلال الإسرائيلي

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تقوم بإرسال رسائل لعائلات الأسرى الإسرائيليين لممارسة ضغوط على حكومة الاحتلال للقبول بصفقة التبادل.



صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن مسؤولين أمريكيين، أكدوا أن المفاوضات بوساطة قطر مستمرة لإطلاق سراح المزيد من الأسرى لدى حركة “حماس”.



وفي وقت سابق من اليوم الخميس ذكرت تقارير إعلامية عبرية، أن أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، تظاهروا أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية أثناء تواجد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في المقر.

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وأفادت قناة "آي 24" العبرية، بأن أهالي الأسرى الإسرائيليين يضغطون من أجل الإفراج عن ذويهم لدى حماس، وأبدوا مخاوفهم من أن تؤدي العملية البرية إلى مقتل عدد من الأسرى في قطاع غزة.



وأكدت القناة العبرية في تقريرها أن أهالى الأسرى الإسرائيليين، يعتزمون تنظيم تحركات احتجاجية في إسرائيل مثل قطع الطرق مؤكدين أن ذلك الإجراء ربما يحدث بعض الفوضى لكي ترسل رسالة إلى حكومة نتنياهو بأن المهم هو إعادة ذويهم الأسرى.

وفي وقت سابق من اليوم ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير لها إن إسرائيل تناقش إمكانية السماح لقادة حركة "حماس" بما في ذلك كتائب عز الدين القسام بمغادرة قطاع غزة بحرية مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى.

تصفية أصول حركة حماس

وتتابع الصحيفة أن تصفية أصول الحركة وبنيتها التحتية في القطاع يمكن أن تستغرق سنوات، والأهم من ذلك، أنها ستؤدي إلى خسائر كبيرة.



ووفقا للصحيفة، "تنتشر في إسرائيل والمجتمع الدولي أفكار من شأنها تقصير هذه العملية العسكرية وتحقيق استسلام (حماس) في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن. والمهتمون بهذا الأمر يفكرون في إمكانية نزوح أعضاء الجناح العسكري".

وقتل العديد من الأسرى الإسرائيليين جراء العدوان المتواصل الذي يشنه جيش الاحتلال على قطاع غزة، وعلى الرغم من استعداد المقاومة الفلسطينية لإجراء صفقة تبادل للأسرى إلا دولة الاحتلال تراجعت.

وفي فيديو بثته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، لأسيرتين إسرائيليتين اعترفا بتراجع حكومة نتنياهو عن إتمام صفقة تبادل الأسرى، وحذروه من خطورة الهجوم البري مؤكدين أنه يهدد حياتهم

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