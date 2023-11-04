مجلس الزمالك ينتظر التقرير الناري من عبد الواحد السيد لبحث أزمات الفريق

الزمالك، يقدم عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم السبت لمجلس إدارة النادي.

ومن المقرر أن يشمل تقرير عبدالواحد السيد أسباب خسارة الفريق بالأمس أمام بيراميدز وموقف أوسوريو من الخسارة وتفاصيل خروج أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي من معسكر الفريق قبل مواجهة زد دون الحصول على إذن.

وحصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي اليوم السبت، علي راحة عقب خوض مباراة زد اليوم في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الأحد على ملعب الترسانة استعدادا للقاء بيراميدز المقرر له يوم 8 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

خوان كارلوس أوسوريو

وتقدم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتذار لجماهير الأبيض، بعد الخسارة من فريق زد اليوم في الدوري، خاصة وأنه ليس من الطبيعي أن يخسر الزمالك مباراتين متتاليتين.

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وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي:" المباراة كانت صعبة، لأن المنافس يجيد اللعب على الدفاع والتحولات الهجومية وأقدم التهنئة للمنافس".

وأضاف:" نستعد للمباراة قبلها بـ4 أيام ونضع الخطة المناسبة وكان هناك 3 لاعبين كانوا سيتواجدون في التشكيل الأساسي للقاء اليوم ولكنهم لم يشاركوا".

وقال أوسوريو:" الزمالك سنحت له فرص للتسجيل في الشوط الأول، وإذا كان الجزيري سجل الفرصة الثانية التي سنحت له فأعتقد أن الفريق كان سيقتل اللقاء، وعلينا أن نغلق ملف مباراة اليوم ونستعد للقاء بيراميدز في الكأس".

وتابع المدير الفني:" لعبنا 6 مباريات فقط في الدوري، ونحاول أن نتحسن وسنقاتل على الدوري، وهناك العديد من المباريات التي يسعى الفريق للفوز فيها".

وعلق أوسوريو على خروج فتوح وصبحي والزناري من قائمة لقاء الأمس:" موقف صعب للنادي وقبل اللقاء بيوم الثلاثي خرق نظام النادي، وهم لاعبون أصحاب جودة عالية، وتم استبعادهم لخرق نظام النادي، وأنا المسئول عن القرار وأرى أنه الأنسب للفريق".

وأكد المدير الفني أنه لن يغير طريقة اللعب، وشدد على أنه يلعب للهجوم، موضحا أنه لم يتعاقد مع أي لاعب جديد خلال 7 أشهر قضاها مع الفريق، بالرغم من طلبه ضم مدافع يجيد اللعب بقدمه اليسرى ومهاجم صريح.

وشدد أوسوريو على أنه لا يعلم مستقبله مع الفريق، موضحا أنه يعطي 100% من مجهوده مع الفريق في الفترة الحالية.

وحقق فريق زد الفوز علي الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة بالجولة السادسة من الدوري الممتاز.

مشوار أوسوريو مع الزمالك

خاض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو 21 مباراة مع الزمالك، بواقع 16 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز و3 مباريات في كأس مصر ومباراتين في الكونفدرالية.

وحقق الزمالك تحت قيادة أوسوريو الفوز في 12 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبو الزمالك 45 هدفا وتلقت شباكه 23.

وكان فريق الزمالك، تعرض للخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة الماضية والتي أقيمت بإستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط.