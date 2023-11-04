كتائب القسام تهاجم قوات إسرائيلية وتقتل 5 جنود

الهجوم البري على غزة، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أنها هاجمت قوة إسرائيلية متحصنة في مبنى شمال غربي مدينة غزة، واشتبكت معها بالأسلحة الرشاشة والقنابل وقتلت 5 جنود وإصابة آخرين.

العدوان الإسرائيلي على غزة

وذكرت كتائب القسام في وقت سابق من اليوم السبت، أنها اشتبكت مع قوات تابعة لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت تحاول التوغل في بيت لاهيا في قطاع غزة.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وارتكب جيش الاحتلال عددا كبيرا من المجازر اليوم في القطاع وقصف عددا كبيرا من المدارس التابعة للأونروا والتي كان يتواجد بها آلاف اللاجئين.

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن العدوان الإسرائيلي على غزة تسبب في ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 9488 شخصا من بينهم 3900 طفل.

ووجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم السبت، بيانا لسكان قطاع غزة، أعلن فيه أن الجيش سيسمح بالمرور الآمن على طريق صلاح الدين اليوم لمدة 3 ساعات.

وأوضح أدرعي في بيانه، عبر منصة "إكس" قائلا: "‏أود إعلامكم أن الجيش الإسرائيلي سيسمح بالمرور على طريق صلاح الدين اليوم بين الساعة الواحدة والساعة الرابعة مساء"، وأضاف: "من أجل سلامتكم، انتهزوا الوقت القادم للتحرك جنوبا إلى ما بعد وادي غزة".

‏واختتم المتحدث الإسرائيلي: "إذا كنتم تهتمون بأنفسكم وبأحبائكم، فاتجهوا جنوبا وفقا لتعليماتنا، تأكَدوا من أن قادة حماس قد صاروا بالفعل يعتنون بحماية أنفسهم".

قصف قافلة سيارات إسعاف

وفي وقت سابق، تحدى المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، جيش الاحتلال أن يظهر ما يثبت ادعاءاته حول استهداف مسلحين بعد قصف قافلة سيارات إسعاف عند مستشفى الشفاء في مدينة غزة، ما أوقع قتلى وجرحى.

وصرح القدرة في مؤتمر صحفي من أمام المستشفى بأن "جيش الإحتلال الإسرائيلي يقر بجرائمه ويبررها بادعاءاته المستمرة بأنها تستهدف مسلحين"، وأضاف: "أبلغنا الأمم المتحدة والصليب الأحمر بخصوص القافلة التي قصفها جيش الاحتلال ".

جيش الاحتلال ارتكب مجزرة

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية: "جيش الاحتلال ارتكب مجزرة عند بوابة مستشفى الشفاء أوقعت 15 شهيدا و60 جريحا".

وكان أدرعي قد زعم أن الجيش الإسرائيلي استهدف سيارة إسعاف كانت تُستخدم من قبل مسلحي حركة "حماس"، وأوضح مساء أمس الجمعة: "أغارت طائرة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي على سيارة إسعاف بعد أن تم رصد استخدامها من قبل مجموعة إرهابية تابعة لحماس في منطقة القتال وبالقرب من قوات جيش الاحتلال ".