جيش الاحتلال يعلن ممرا آمنا لأهالي غزة لمدة 3 ساعات

وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم السبت، بيانا لسكان قطاع غزة، أعلن فيه أن الجيش سيسمح بالمرور الآمن على طريق صلاح الدين اليوم لمدة 3 ساعات.

مرور آمن

وأوضح أدرعي في بيانه، عبر منصة "إكس" قائلا: "‏أود إعلامكم أن الجيش الإسرائيلي سيسمح بالمرور على طريق صلاح الدين اليوم بين الساعة الواحدة والساعة الرابعة مساء"، وأضاف: "من أجل سلامتكم، انتهزوا الوقت القادم للتحرك جنوبا إلى ما بعد وادي غزة".

‏واختتم المتحدث الإسرائيلي: "إذا كنتم تهتمّون بأنفسكم وبأحبائكم، فاتجهوا جنوبا وفقا لتعليماتنا، تأكَدوا من أن قادة حماس قد صاروا بالفعل يعتنون بحماية أنفسهم".

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قصف قافلة سيارات إسعاف

وفي وقت سابق، تحدى المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، جيش الإحتلال أن يظهر ما يثبت ادعاءاته حول استهداف مسلحين بعد قصف قافلة سيارات إسعاف عند مستشفى الشفاء في مدينة غزة، ما أوقع قتلى وجرحى.

وصرح القدرة في مؤتمر صحفي من أمام المستشفى بأن "جيش الإحتلال الإسرائيلي يقر بجرائمه ويبررها بادعاءاته المستمرة بأنها تستهدف مسلحين"، وأضاف: "أبلغنا الأمم المتحدة والصليب الأحمر بخصوص القافلة التي قصفها جيش الإحتلال ".

جيش الإحتلال ارتكب مجزرة

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية: "جيش الإحتلال ارتكب مجزرة عند بوابة مستشفى الشفاء أوقعت 15 شهيدا و60 جريحا".

وكان أدرعي قد زعم أن الجيش الإسرائيلي استهدف سيارة إسعاف كانت تُستخدم من قبل مسلحي حركة "حماس"، وأوضح مساء أمس الجمعة: "أغارت طائرة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي على سيارة إسعاف بعد أن تم رصد استخدامها من قبل مجموعة إرهابية تابعة لحماس في منطقة القتال وبالقرب من قوات جيش الإحتلال ".

ويواصل جيش الإحتلال الإسرائيلي، لليوم التاسع والعشرين، قصفه العنيف على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، حيث نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي آلاف الغارات وقصف المستشفيات والمدارس والمساجد التي تأوي النازحين الفلسطينيين.