باحثة تكشف سر تجاهل الإعلام الغربي للمجازر الاسرائيلية فى غزة

قطاع غزة، قالت الباحثة ولاء عبد المرضى، المتخصصة بالشأن الإسرائيلى، إن الإعلام الغربي منذ بدء عملية طوفان الأقصى يعمل على إدانة قتل المدنيّين اليهود، ويتجاهل بالكامل إدانة قتل المدنيين الفلسطينيين مهما كانت طريقة قتلهم، ومهما كان حجم المجازر وعدد الضحايا أطفالًا أو نساءً أو مُسنِّين وبالتالى هناك حالة من التعتيم والتضليل حول المجازر الممنهجة والبشعة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي فى قطاع غزة من قبل التغطيات الإعلامية الغربية .



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الانحياز الأمريكى الصارخ

وأكدت فى تصريح لـ فيتو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن على سبيل المثال، على الرغم من أنه كان صارمًا في إدانة حماس وعملية “طوفان الأقصى”، إلا أنه لم تصدر منه أى إدانة للمجازر اليومية المرتكَبة من جانب إسرائيل منذ شهر في غزة والأكثر من ذلك أنه حاول اصدار قرار يصور الجرائم الاسرائيلية على انها دفاع شرعى من مجلس الامن بالاضافة الى مليارات الدولارات التى خصصها لدعم اسرائيل رغم، استشهاد أكثر من 9 آلاف مدني، والدمار الهائل في قطاع غزة.

التشكيك فى تقارير الصحة النفسية

وتابعت: وصل الأمر من بايدن إلى التشكيك في تقارير وزارة الصحة الفلسطينية التي ترصد يوميًا أعداد الشهداء والجرحى والمفقودين الفلسطينيين، وانحاز إلى الرواية الإسرائيلية المتهافتة في نفي مسؤوليتها عن المجازر، ومن ضمنها مجزرة المستشفى المعمداني.

وأضافت:على الرغم ان منظمة غوث (أونروا) التابعة للأمم المتحدة والمختصة في الشأن الإنساني الفلسطيني، أكدت صِحّة أرقام وزارة الصحة وهناك الكثير من السياسيين الغربيين يتجاهلون الوضع الفلسطيني ويركزون على الجانب الإسرائيلي فقط.



ترسيخ مفهوم الدفاع عن نفسها

وواصلت حديثها قائلة ان إسرائيل حاولت ترسيخ مفهوم أنها تدافع عن نفسها وأن أي تصرّف إسرائيلي عدواني سواء أكان عسكريًا أو أمنيًا ومهما كان قاسيًا ووحشيًا يُعدّ “تصرفًا مقبولًا”، ومنه تم تسمية المقاومة الفلسطينية إرهابا، رغم أن هذا إدعاء كاذب بل وصل الأمر الى استخدام الإعلام للبعد الدينى بالزعم بأن كل ما تفعله إسرائيل هو تحقيق لنبوءات الرب ولكن هذا غير صحيح فأين وصايا موسى على سبيل المثال عندما قال ( لا تقتل) ولكن كعادة الحاخامات يفتون ويؤولون وفقا لأهوائهم وسياساتهم.

سر تغاضى الغرب عن المجازر الاسرائيلية

وكشفت عبد المرضى ان السبب فى تغاضي السياسيين الغربيين عن المجازر الإسرائيلية نابع من المصالح الغربية الاستراتيجية التي تسعى لزرع الكيان الصهيوني في قلب الوطن العربي والإسلامي وذلك لتحقيق مصالحها السياسية لذلك، ظلت إسرائيل حجر الزاوية في السياسة الأمريكية الغربية في المنطقة، فكان من الطبيعي التغاضي عن تجاوزاتها وجرائمها، باعتبار ذلك من المتطلبات المتوقعة لأداء مهامها المطلوبة.