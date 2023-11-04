السبت 04 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بدء وصول الوفود المشاركة في اجتماع عمان - غزة

الدوا المشارك باجتماع
الدوا المشارك باجتماع عمان غزة، فيتو

بدأت الوفود المشاركة في أعمال اجتماع عمان غزة الوزاري الذي يستضيفه الأردن بالوصول، اليوم السبت.

ويضم الاجتماع وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية المصري سامح شكري، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

وكانت وزارة  الخارجية  اليوم السبت، أعلنت أن وزراء خارجية كل من الإمارات والسعودية وقطر ومصر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيجتمعون اليوم مع نظيرهم الأمريكي، أنتوني بلينكن،  بشأن غزة.

اجتماع وزراء خارجية 5 دول عربية 

وقال المتحدث باسم الخارجية، السفير أحمد أبو زيد في منشور عبر منصة "x"، إن وزراء خارجية خمس دول عربية سيجتمعون اليوم السبت في "موقف عربي موحد" في عمان مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين للتأكيد على "ضرورة الوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية، وأولوية دخول المساعدات، ومنع التهجير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو الحل".

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اجتماع عمان الامير فيصل بن فرحان ال سعود الإمارات والسعودية الإمارات الأردن السعودية وقطر السعودية

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