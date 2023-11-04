مياه القاهرة: 250 مليون جنيه لإحلال وتجديد الخطوط والمحطات

أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى أنه تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لعدد من الخطوط الكبيرة والمتوسطة على مستوى محافظة القاهرة بتكلفة 250 مليون جنيه بعد أن انتهى عمرها الافتراضي وتعرضت للكسر اكثر من مرة وبعضها بالمناطق الحيوية ولها تأثير كبير على عدد من المناطق شملت الأعمال خط 1500 مم والذي يخدم العديد من مناطق السلام والمرج وعين شمس ومصر الجديدة والمطرية ومدينة نصر وبعض المناطق الاخرى وخط 1200 مم بشارع عبد الحميد بدوى وتم الانتهاء من اعمال الاحلال والتجديد بالخط بالمناطق التى حصلت الشركة على تصاريها بها للحفر ويخدم الخط اكثر من مليون و٥٠٠ الف نسمة بمناطق مساكن شيراتون والملتقى العربى وبعض مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر وبعض المناطق الأخرى، والذي تم إنشاؤه منذ اكثر من 45 عاما وتعرض للكسر اكثر من مرة نظرا لتهالكه وكان له تأثير كبير على حركة المرور والمناطق التى يخدمها.

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أوضح رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى انه تم عقد اجتماع مع رؤساء القطاعات والإدارات المختلفة لبحث تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وصيانة الخطوط والروافع والمحطات وإجراء العمرات السنوية وصيانة أجهزة القياس خلال الفترة الشتوية وانخفاض الاستهلاك.

أوضح أنه تم وضع خطة كاملة لمراجعة الشبكات والخطوط والانتهاء من اعمال الصيانة والتجديد خلال فصل الشتاء ووضع جدول زمني للانتهاء من الاعمال وادخالها الخدمة قبل الانتهاء من فصل الشتاء والاعتماد الكامل على التحول الرقمى فى قياس منسوب المياه من النيل امام المحطات.

كما أكد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه جارٍ تنفيذ أكثر من 3500 وحدة سكنية بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة نموذج 3 غرف وصالة بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمنطقة الخدمات الإقليمية، وكذا جارٍ تنفيذ نحو 4300 وحدة سكنية بمساحة 90 مترا مربعًا للوحدة نموذج 3 غرف وصالة بحي الزقازيق الجديدة.

وأشار إلى المرور ومتابعة استكمال أعمال تنفيذ مشروع " سكن كل المصريين - محور الإسكان المتوسط بمنطقة الخدمات الإقليمية بمساحات (١٠٠ -١١٠-120) مترا مربعا للوحدة، وأعمال الربط على المرافق للعمارات، وأعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة، بجانب المرور على استكمال الأعمال الجارية للمرحلة الثانية من مشروع محطة تنقية المياه بطاقة (٦٠٠ ألف م3 / اليوم)، والتي تخدم مدن (العاشر من رمضان - بدر - الشروق - خليج السويس - العاصمة الإدارية).