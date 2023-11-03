الإسكان: تنفيذ حوالي 8 آلاف شقة سكن كل المصريين بالعاشر من رمضان

أكد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه جارٍ تنفيذ أكثر من 3500 وحدة سكنية بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة نموذج 3 غرف وصالة بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمنطقة الخدمات الإقليمية، وكذا جارٍ تنفيذ نحو 4300 وحدة سكنية بمساحة 90 مترا مربعًا للوحدة نموذج 3 غرف وصالة بحي الزقازيق الجديدة.

وأشار إلى المرور ومتابعة استكمال أعمال تنفيذ مشروع " سكن كل المصريين - محور الإسكان المتوسط بمنطقة الخدمات الإقليمية بمساحات (١٠٠ -١١٠-120) مترا مربعا للوحدة، وأعمال الربط على المرافق للعمارات، وأعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة، بجانب المرور على استكمال الأعمال الجارية للمرحلة الثانية من مشروع محطة تنقية المياه بطاقة (٦٠٠ ألف م3 / اليوم)، والتي تخدم مدن (العاشر من رمضان - بدر - الشروق - خليج السويس - العاصمة الإدارية).

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وتفقد المهندس علاء منيع، استكمال الأعمال الجارية بموقع مشروع تنفيذ عدد ٥٢ عمارة لمحدودى الدخل بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين ضمن المرحلة الرابعة شرق حي الأندلس بمساحة ٧٥ مترا مربعا للوحدة نموذج غرفتين وصالة كاملة المرافق من "مياه – صرف – كهرباء – طرق - غاز طبيعي"، والأعمال الجارية بمشروع حى النرجس لـ 298 عمارة نموذج 3 غرف وصالة بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة كاملة المرافق.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم متابعة استكمال الأعمال الجارية بموقع مشروع تنفيذ 98 عمارة ضمن مشروع سكن كل المصريين بشرق حي الأندلس بمساحة ٩٠ مترا مربعا للوحدة، موجهًا مسئولي الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة، وبالجودة المطلوبة.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس علاء منيع، الأعمال الجارية بمواقع المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين نموذج " الإسكان الأخضر" بحي الزقازيق الجديدة، ومنطقة الخدمات الإقليمية، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، لدفع العمل بتلك المشروعات.

كما قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إن صندوق الإسكان الاجتماعي، نجح في إطار تنفيذه للبرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" للمواطنين منخفضي الدخل، في الانتهاء من 640 ألف وحدة سكنية، وتسليم 530 ألف وحدة سكنية، وجارٍ إنشاء 221 ألف وحدة سكنية.