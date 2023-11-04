ضبط مالك مصنع حلوى بدون ترخيص بالمرج
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط مالك مصنع لتصنيع الحلوى بدون ترخيص بالمرج.
ضبط مالك مصنع لتصنيع الحلوى بدون ترخيص بالمرج
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (صاحب مصنع لتصنيع الحلوى - كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "حلوى" مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وبدون بيانات غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.. وعُثر بداخل المصنع على (1,200 طن عسل جلوكوز – 600 كيلو جرام دقيق – 400 كيلو جرام سكر – 16 كيلو جرام كرسبى مغطى بالشيكولاتة جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
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