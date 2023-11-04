حزب الله يسقط منطاد تجسس إسرائيلي ويقصف عددا من المواقع

نجح حزب الله اللبناني اليوم السبت، في إسقاط منطاد تجسس إسرائيلي كان قد رفعه الاحتلال فوق موقع مسكاف، وذلك في ظل استمرار المناوشات بين الحزب وجيش الاحتلال على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل

واستهدف حزب الله اليوم عدد من مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية بصواريخ مضادة للدروع وهو ما تسبب في سقوط خسائر مادية في هذه المواقع.

وفي السياق ذاته قال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في خطابه بالأمس الجمعة: "أن عمليات حزب الله على حدود لبنان تستهدف معدات وآليات ومواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف نصر الله، أن حزب الله يخوض معركة منذ 8 أكتوبر ولكنها مختلفة تماما عن العمليات السابقة التي نفذها الحزب ضد إسرائيل.

وأكد نصر الله، أن حزب الله خفف جزءا من القوات الإسرائيلية التي كانت ستستخدم في مهاجمة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الجبهة اللبنانية جذبت ثلث جيش الاحتلال نحوها.

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كلمة حسن نصر الله اليوم

وأشار نصر الله إلى أن نصف القدرات البحرية الإسرائيلية موجودة في البحر المتوسط قبالة سواحل لبنان، وربع القوات الجوية ونصف قوات الدفاع الجوي من صواريخ الباتريوت موجهة نحو الأراضي اللبنانية.

وأضاف نصر الله، أن هناك حالة من القلق في إسرائيل خوفا من دخول حزب الله في الحرب، مؤكدا أن هناك الكثير من الرسائل تأتي من كل دول العالم يوميا إلى حزب الله والتي تظهر قلق الاحتلال من تدخل الحزب في الحرب.

ووجه حسن نصرالله، التحية الى كل الذين تضامنوا مع غزة، وتظاهروا على مستوى العالم وتحديدًا السواعد اليمنية والعراقية التي دخلت إلى قلب المعركة مع إسرائيل.