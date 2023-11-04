السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملفات وحوارات

ملفات على طاولة بلينكن ووزراء الخارجية العرب.. مناقشة الأوضاع في غزة وسيناريوهات ما بعد العدوان الإسرائيلي

بلينكن، فيتو
بلينكن، فيتو

 في ظل استمرار  العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولة إلى الشرق الأوسط بدئها من تل أبيب، ثم زيارة اليوم إلى العاصمة الأردنية عمان.

اجتماع وزراء خارجية 5 دول عربية 

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي في عمان بوزراء خارجية 5 دول عربية، الإمارات والسعودية وقطر ومصر والأردن، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك لمناقشة الأوضاع في غزة.

وذكر المتحدث باسم الخارجية، السفير أحمد أبو زيد في منشور عبر منصة "x"، أن وزراء خارجية خمس دول عربية سيجتمعون اليوم السبت في "موقف عربي موحد" في عمان مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين للتأكيد على "ضرورة الوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية، وأولوية دخول المساعدات، ومنع التهجير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو الحل".

Advertisements

 وفي وقت سابق أكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض في مؤتمر صحفي، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سيناقش في زيارته إلى العاصمة الأردنية عمان، إمكانية توحيد إدارة السلطة الفلسطينية للضفة الغربية وغزة.

لقاء بلينكن مع وزراء خارجية العرب

وقال المسؤول إن "بلينكن سيناقش مع وزراء الخارجية  العرب في عمان إمكانية توحيد إدارة السلطة الفلسطينية للضفة الغربية وغزة".

ونوه المسؤول بأن "محادثاتنا مع إسرائيل أسهمت في إقناعها باتباع إستراتيجية في غزة مختلفة عن خططها الأصلية".

وأضاف: "جهود مكثفة جارية لضمان الإفراج عن الرهائن في غزة تشمل مفاوضات غير مباشرة مع حماس"، مشيرًا إلى أن "الإفراج عن الرهائن سيحتاج إلى آلية لوقف إطلاق النار في غزة".

وذكر المسؤول في البيت الأبيض أن "الإفراج عن رهينتين أمريكيتين، في 20 أكتوبر، كان اختبارًا ناجحًا لإطار عمل قد يقود إلى الإفراج عن  مزيد من الرهائن"، مستدركًا أنه "لا ضمانات بنجاح الجهود الجارية للإفراج عن الرهائن أو متى سيحدث ذلك".

وقال إن "خطاب نصر الله لم يشر إلى رغبة في فتح جبهة في شمال إسرائيل".

ومن المتوقع أن يجري بلينكن زيارة للأردن، اليوم السبت، حيث سيعقد اجتماعًا مع نظيره، أيمن الصفدي، لبحث الحرب المندلعة بين إسرائيل وحماس وتداعياتها بالإضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية لغزة والإفراج عن الرهائن المختطفين لدى حماس منذ الهجوم الذي شنته على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية عقد اجتماع تنسيقي بين وزراء خارجية الأردن ومصر والإمارات والسعودية وقطر إضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، قبل لقاء مرتقب مع وزير الخارجية الأميركي في عمّان لبحث وقف الحرب في غزة، وفق بيان من وزارة الخارجية الأردنية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، سفيان القضاة، إن الاجتماع، يأتي في "سياق جهودهم المستهدفة التوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية".

ويعقد الوزراء بعد ذلك اجتماعا مشتركًا مع بلينكن، "يؤكدون خلاله الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع"، ويبحثون مع بلينكن "كل تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها"، وفق البيان.

ويجري وزير الخارجية الأمريكي زيارة إلى إسرائيل في إطار جولته الثانية في الشرق الأوسط منذ بدء النزاع بين الدولة العبرية وحركة حماس.

وأعلن بلينكن أنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مسألة "هدنة إنسانية" في الحرب في غزة.

وأوضح بلينكن للصحفيين في تل أبيب "نعتقد أن كل هذه الجهود سيتم تسهيلها من خلال الهدنة الإنسانية، ومن خلال الترتيبات على الأرض التي تزيد من الأمن للمدنيين وتسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل أكثر فعالية واستدامة".

وتأتي جولة بلينكن في ظل تصاعد المخاوف من اشتعال المنطقة.

txt

49 شهيدا، حصيلة ضحايا الإعلاميين من الحرب علي غزة

txt

من بينهم مصر، وزراء خارجية 5 دول عربية يجتمعون اليوم مع بلينكن بشأن غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة غزة العدوان الإسرائيلي عمان الإمارات مصر الأردن إسرائيل

مواد متعلقة

49 شهيدا، حصيلة ضحايا الإعلاميين من الحرب علي غزة

من بينهم مصر، وزراء خارجية 5 دول عربية يجتمعون اليوم مع بلينكن بشأن غزة

دعم غزة يربك الوسط الفني، قصة فسخ شركة دعاية كبرى ومنصة شاهد لعقد عمرو دياب ومحمد سلام

باريس مندهشة من قصف إسرائيل للمعهد الفرنسي في غزة وتطالب تل أبيب بتوضيحات

الأكثر قراءة

أخبار مصر: أمريكا تلوح لإسرائيل بـ 11 نوفمبر، متظاهرون يعترضون سفينة حربية أمريكية، فضيحة وزير خارجية كرواتيا مع نظيرته الألمانية

طائرة إسرائيلية تستهدف منزل إسماعيل هنية في غزة

دعم غزة يربك الوسط الفني، قصة فسخ شركة دعاية كبرى ومنصة شاهد لعقد عمرو دياب ومحمد سلام

4 نصائح من الكهرباء للتوفير بالفاتورة الكهرباء في استخدام السخان الكهربائي

أصابتها بشكل مباشر، المقاومة العراقية تستهدف قاعدة للجيش الأمريكي في سوريا

حبس المتهمين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات على ثمن موبايل بأكتوبر

أسعار السيراميك اليوم السبت 4-11-2023 في الأسواق

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت

Advertisements

منوعات

المزيد

العاصفة سيران تجتاح غرب أوروبا، والفيضانات تقتل 5 أشخاص في إيطاليا

وزير خارجية كرواتيا يثير جدلا بمحاولته تقبيل نظيرته الألمانية بالقوة أمام الكاميرات (فيديو)

إصابة مارك زوكربيرج ونقله للمستشفى بشكل عاجل

خدمات ترفيهية تقدمها شركات الطيران للمسافرين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السيراميك اليوم السبت 4-11-2023 في الأسواق

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 4-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم السبت 4-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

4 دول أعلنت سحب سفرائها من دولة الاحتلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برغم تحريم الغيبة شرعا، 6 أحوال تباح فيها وهذه هي عقوبتها

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 4 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 4 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية