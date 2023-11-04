السبت 04 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

من بينهم مصر، وزراء خارجية 5 دول عربية يجتمعون اليوم مع بلينكن بشأن غزة

بلينكن، فيتو
بلينكن، فيتو

أعلنت وزارة  الخارجية  اليوم السبت،  أن وزراء خارجية كل من الإمارات والسعودية وقطر ومصر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيجتمعون اليوم مع نظيرهم الأمريكي، أنتوني بلينكن،  بشأن غزة.


اجتماع وزراء خارجية 5 دول عربية 


وقال المتحدث باسم الخارجية، السفير   أحمد أبو زيد في منشور عبر منصة "x"، إن وزراء خارجية خمس دول عربية سيجتمعون اليوم السبت في "موقف عربي موحد" في عمان مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين للتأكيد على "ضرورة الوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية، وأولوية دخول المساعدات، ومنع التهجير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو الحل".
 

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الإمارات مصر السعودية قطر غزة بلينكن وزير الخارجية الأمريكي

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