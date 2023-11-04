خبيرة استراتيجية تكشف سر إطلاق حسن نصر الله لقب الشيطان الأكبر على أمريكا

كشفت الدكتورة هبة البشبيشي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، سر إطلاق حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله على أمريكا لقب «الشيطان الأكبر».

وقالت هبة البشبيشي إن السر في ذلك هو دعم الولايات المتحدة لإسرائيل سياسيا وعسكريا وماليا وعبر ضغطها على المنظمات الدولية من أجل السماح للاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المجازر بحق أطفال ونساء غزة ومحاصرة القطاع وقطع الكهرباء والماء والوقود والغذاء والدواء عن الأهالي واستهداف المستشفيات والمدارس والمدنيين بالشوارع وقصف المنازل على رؤوس ساكنيها.

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وأضافت هبة البشبيشي لـ فيتو أن المجتمع غض بصره وصم أذنيه عن مجازر غزة في حين أنه تحرك بسرعة لنجدة أوكرانيا مما يدل على أن المجتمع الدولي خاصة العالم الغربي يكيل بمكيالين في ظل غياب العدالة الدولية وعدم تطبيق قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار وقف إطلاق النار في غزة.

ولفتت هبة البشبيشي إلى أن إسرائيل تلجأ للضربات الجوية لإبادة الشعب الفلسطيني لكنها غير قادرة على الاجتياح البرى خشية الخسائر والهزيمة خاصة وان الجندى الاسرائيلى جبان ولا يقوى على مواجهة المقاومة بدليل الاسرى والقتلى الاسرائيليين.

وواصلت حديثها قائلة هناك نبوءة يهودية تقول إن أي دولة إسرائيلية لن تستمر أكثر من 80 عاما.

يذكر أن حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني قال في خطابه أمس إن الولايات المتحدة الأمريكية هي الشيطان الأكبر.

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