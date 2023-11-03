خبير استراتيجي: تصريحات حسن الله كشفت البعد الإقليمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني

حسن نصر الله، قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي والمفكر القومي: إن خطاب حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله بجنوب لبنان اليوم، هو تحليل لأسباب عملية طوفان الأقصى وأنها جاءت نتيجة تراكم مظالم الشعب الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية على الملفات الرئيسية ومنها الأسرى والقدس وحقوق الفلسطينيين في أرضهم.

عملية طوفان الاقصى كانت سرية

وأكد في تصريح لـ فيتو أن نصر الله كشف أن عملية طوفان الأقصى كانت سرية تماما من جانب قادة المقاومة فى حماس، وأن حزب الله دخل المعركة من اليوم الثاني 8 أكتوبر، وقدم 57 شهيدا، وتمكن من قتل 40 إسرائيليا وتدمير 106 مواقع وعشرات الدبابات والآليات العسكرية إلى جانب الجرحى، فضلا عن إخلاء الشريط الحدودي من 58 مستوطنة، وهذا يمثل دخولا لحزب الله في المعركة.

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حالات دخول حزب الله الحرب بشكل كامل

وواصل حديثه قائلا: إن توقع الشارع العربي والفلسطيني إعلان نصر الله دخول حزب الله في الحرب بصورة مباشرة وبشكل كامل وضرب الأساطيل الأمريكية عبر عنه نصر الله بأن هذا سيحدث في حالة التهديد بهزيمة حماس والمقاومة، خاصة في ظل دخول الحوثيين باليمن والمقاومة الإسلامية في العراق على خط المواجهة مع جيش الاحتلال، وبالتالي هناك بُعد إقليمي للصراع.

وتابع الخبير الاستراتيجي والمفكر القومي: إن نصر الله طالب في خطابه بأن يكون هناك إيقاف للحرب بصورة سريعة، وإن ثبات حماس في بلادهم هو مصلحة وطنية لمصر والأردن ولبنان.

كلمة حسن نصر الله اليوم

ويذكر أن حسن نصر الله، قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن كل الخيارات مطروحة على الجبهة اللبنانية.

كما قال حسن نصر الله، خلال خطابه اليوم الجمعة، إنه رغم التهديدات بقصف لبنان وحزب الله: جاهزون لكل الاحتمالات والفرضيات المقبلة.





ووجه حسن نصر الله، رسالة إلى أمريكا قائلا: التهديد لنا وللمقاومة لن يجدي نفعا.

كذلك وجه حسن نصرالله، التحية إلى كل الذين تضامنوا مع غزة، وتظاهروا على مستوى العالم وتحديدًا السواعد اليمنية والعراقية التي دخلت إلى قلب المعركة مع إسرائيل.

وتابع حسن نصر الله، أن عملية طوفان الأقصى كانت عملا بطوليا متقنا أدى إلى حدوث زلزال أمني وعسكري وسياسي ونفسي على الكيان الإسرائيلي.



زلزال أمني وعسكري وسياسي ونفسي على الكيان الإسرائيلي



وشدد حسن نصر الله، على أن عملية طوفان الأقصى كان لها تداعيات ستترك آثارها على مستقبل إسرائيل، ومهما فعلت خلال الشهر الذي مضى فلن تستطيع على الإطلاق أن تغير من نتائج عملية طوفان الأقصى.

وأكد نصر الله، أن عملية طوفان الأقصى كشفت عن كثير من الحقائق، وأهمها الوهن والضعف الذي يصيب دولة الاحتلال الإسرائيلية، مشيرا إلى أنها أوهن من بيوت العنكبوت.

وأوضح حسن نصر الله، أن الشعوب العربية أدركت حقيقة العدو الإسرائيلي، وفشلت أجندات الإعلام الدولية وبعضها عربيا فى دفع الشعوب نحو التطبيع وظهر ذلك جليا فى مصر والأردن وتونس وغيرها من الدول العربية، التي انتفضت شعوبها فى وجه المحتل وخرجت إلى الشوارع تضامنا مع غزة.