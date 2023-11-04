السبت 04 نوفمبر 2023
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تريند

عمرو أديب يرفض مقاطعة المصريين للمنتجات الداعمة لإسرائيل: لما تنتج حاجتك نبقى نتكلم

عمرو أديب، فيتو
عمرو أديب، فيتو

المقاطعة، طالب الإعلامي عمرو أديب المصريين بعمل حصر للمنتجات الألمانية والفرنسية والإنجليزية ، لإدخالها في المقاطعة، رافضًا دخول المنتج الأمركي فقط في المقاطعة، التي نجح فيها المصريون، بمقاطعة الشركات الداعمة للكيان، ومؤيدة لضرب الشعب الفلسطيني.

عمرو أديب يطالب بعمل حصر لمنتجات المقاطعة

وعن المقاطعة طالب عمرو أديب المصريين بمقاطعة القمح الأوكرانى، لأن رئيس أوكرانيا أول مؤيد للجريمة الإسرائيلية وأعلن تعاطفه مع الكيان، وأيضًا مقاطعة شركة آبل الأمريكية، حيث أعلن رئيسها تعاطفه مع إسرائيل ضد ما وصفه بـ"عدوان" حماس.

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عمرو أديب يرفض المقاطعة، فيتو

ووصف عمرو أديب نجاح المقاطعة، التي يتخذها المصريون ضد المنتجات والشركات الغربية الداعمة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، بأنها "خراب مستعجل"، قائلًا: " لو سمحتم اعملوا حصر كويس وقاطعوا بجد وعدوا معايا الخساير المصرية وعوضوا العمال الغلابة وشوفوا مين الكسبان من الخسائر مصر ولا أعداء  مصر". 
كما رفض عمرو أديب مقاطعة المصريين للمنتجات الأجنبية  الداعمة لإسرائيل فقال: " لم نبقى تنتج حاجتك ومش بتستورد ٨٠ فى المية منها نبقى نتكلم. الناس يا جماعة فى الشارع حرفيا. ودى كلها مصانع طلع عين البلد علشان تفتحها".

المقاطعة هتخرب بيت المصريين

وكتب الإعلامي عمرو أديب عن المقاطعة "هو ليه حضراتكم ماسكين فى مقاطعة الهامبورجر ده مش حيخرب بيت مصريين كتير فيه السجاير الأمريكانى اللى بتتخانقوا عليها كل يوم فيه الأدوية الامريكانى اللى بتفضلوها على البديل المحلى فيه كل عربيات النقل الامريكانى اللى بتنقلوا بيها كل الخضار والفاكهة  وفيه القمح الاوكرانى اللى رئيسها اول واحد ايد الجريمة الإسرائيلية  فى الدنيا فيه كل الحاجات دي وفوقيها طبعا شركه ابل الامريكيه اللى رئيسها أعلن  تعاطفه مع إسرائيل ضد عدوان حماس."

نجاح مبادرة المقاطعة، فيتو


وطالب عمرو أديب المصريين بعمل حصر للمنتجات التي يتم مقاطعتها فقال: "لو سمحتم اعملوا حصر كويس وقاطعوا بجد وعدوا معايا الخساير المصريه وعوضوا العمال الغلابه وشوفوا مين الكسبان من الخساير مصر ولا اعداء مصر ومحدش يقولوا ما هما لازم يضحوا ويترموا فى الشارع شغل الناس وانا تحت امرك وطبعا حضراتكم شايفين الوضع ولا محتاج اشرح."

مش لازم مقاطعة الامريكانى بس فيه الأوروبى

وتابع عمرو أديب قائلًا: "وعاشان يبقى خراب مستعجل مش لازم الامريكانى بس فيه الاوروبى يعنى لازم متنساش الانجليزي اللى هو مسئول عن كل المنتجات المنزليه والغذائيه وخد معاك الفرنساوي كله وطبعا الالمان موقفهم واضح ولو عايز التحوط اكتر الصين بصراحه معملتش حاجه وطبعا مش حكلمك عالاتراك."

مقاطعة المنتجات الأجنبية، فيتو


ورفض عمرو أديب مقاطعة المصريين للمنتجات الأجنبية الداعمة لجرائم إسرائيل ضد أهل غزة فقال: "لم نبقى تنتج حاجتك ومش بتستورد ٨٠ فى الميه منها نبقى نتكلم. الناس يا جماعه فى الشارع حرفيا. ودى كلها مصانع طلع عين البلد علشان تفتحها من خلال فلوس مصريه وعماله مصريه كل اللى موجود هو العلامه التجاريه بتاعت الخواجه اللى واقف جنب اسرائيل وحيفضل جنب اسرائيل"

مبادرة مقاطعة المنتجات الأجنبية

جدير بالذكر أن المصريين قاموا بعمل مبادرة لمقاطعة المنتجات الأجنبية، الأمريكية والأوروبية، التي تنتجها الدول الداعمة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة، حيث يقوم الاحتلال بعمل إبادة جماعية وتطهير عرقي لأهل غزة، بقصف المنازل والمستشفيات والمدارس والكنائس والمساجد، وكل ما هو مدني.

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