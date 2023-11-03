عمرو أديب عن سلاح المقاطعة: فيه عمال غلابة تم الاستغناء عنهم واللي بيتأثر المواطن المصري

تحدث الإعلامي عمرو أديب عن مقاطعة المنتجات الأجنبية التي يدعم أصحابها الكيان الصهيوني، وتأثيرها على الناحية الاقتصادية.

وقال عمرو أديب خلال حلقة اليوم من برنامج “الحكاية” على شاشة mbc مصر، إن المقاطعة شغالة جدا في مصر وفي دول أخرى كثيرة.

مدى تأثير المقاطعة على الشركات الأم

أضاف: لكن في الخارج وبالنسبة للشركات الأم لا يصل لهم أي تأثير، لأن هذا بالنسبة لهم مجرد شيئ رمزي.

وتابع: لكن اللي بيتأثر هو المواطن المصري، لأن المقاطعة هنا جعلت بعض الشركات والمحلات تستغني عن عدد من العمالة بسبب قلة المبيعات نتيجة هذه المقاطعة، وجميعهم من العمال الغلابة، فمن أين سيأكل ويعيش هؤلاء؟.

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وواصل عمرو أديب: الاقتصاد عبارة عن دائرة، والناس اللي بتمشي دي مين هيأكلهم، الناس بتسف تراب".

وتزايدت في الآونة الأخيرة حملات مقاطعة سلسلة مقاهي "ستاربكس" الأمريكية في الوطن العربي، وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. بعد اتهامها بدعم إسرائيل في عدوانها على غزة.

سلسلة ستاربكس، تعد من أكثر الشركات التي يتم الاستفسار عن وجوب مقاطعتها أم لا، وهل هي داعمة لدولة الاحتلال، والقوات المعتدية.

نقابة عمال ستاربكس

منذ الأيام الأولى للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الجاري، الذي جاء ردًا على عملية طوفان الأقصى، أعلنت نقابة عمال ستاربكس وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، وذلك وفقًا لمبادئ النقابة الداعمة للحقوق والحريات.

وأكدت النقابة في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن النقابة تدين جميع أشكال الاحتلال والتهجير والفصل العنصري، ومخاطر الإبادة التي يواجهها الفلسطينيون.

لا نقدم أي نوع من الدعم المالي لحكومة الاحتلال

وردا حملات المقاطعة في دول عربية عدة، أصدرت ستاربكس في المنطقة بيانًا علّقت فيه حول قضية دعهما لجيش الاحتلال الإسرائيلي أو للحكومة الإسرائيلية بالقول، إنها "مجرد شائعة مغرضة لا تمت إلى الحقيقة بأي صلة.. لا تقدم ستاربكس، أي نوع من الدعم المالي للحكومة الإسرائيلية، أو للجيش الإسرائيلي".

وأوضح البيان "أن ستاربكس لم ترسل جزءًا من أرباحها للحكومة الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي، وأنها مجرد شائعات لا تمت إلى الحقيقة بصلة".

وأكدت الشركة "تعمل ستاربكس في الشرق الأوسط منذ 1999، وذلك من خلال اتفاقية امتياز حصرية مع شريكها التجاري، مجموعة الشايع في الكويت".

1900 مقهى في 11 بلدًا

وأشارت إلى أنه "على الرغم من كونها شركة أمريكية، فإنها تعتز بكونها شركة عالمية عززت وجودها في 86 بلدًا حول العالم، بما في ذلك ما يقارب 1900 مقهى في 11 بلدًا في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، يعمل من خلالها أكثر من 19000 موظف".

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