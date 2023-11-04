باحث يكشف فرص إعلان دولة فلسطينية بعد انتهاء حرب غزة

كشف جلال سليم، الباحث في العلاقات الدولية سيناريوهات ما بعد حرب غزة حال توقفت بناء على الجهود الدبلوماسية التي تبذل والضغوط التي تمارس على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الاعتداءات غير المسبوقة على القطاع.

آليات تبادل الرقابة بين إسرائيل والغرب على البحرين الأحمر والمتوسط

وأشار الباحث إلى ان ما بعد الحرب سيكون هناك عودة لاتفاق ٢٠٠٩ بين دولة الاحتلال ودول الاتحاد الأوروبي لرفع مستوى الرقابة الأمنية والعسكرية في محيط بحري الأحمر والمتوسط.

وأكد ان الاتفاق سيهدف فقط إلى منع تهريب السلاح ومواجهة أي تحرك أمني معاد لإسرائيل، مستغلين بذلك تثبيت نفوذهم الغربي في المنطقة دون أن يكون هناك في الأفق اتفاق لإقامة دولة فلسطينية.

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وأوضح الباحث ان السيطرة على البحر الأحمر رهان هذه القوى، في ظل نشاط تركيا والصين في البحر الأحمر، ولن يكون سهلا السيطرة على مناطق نفوذهما فيه، على حد قوله.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي في عمان بوزراء خارجية 5 دول عربية، الإمارات والسعودية وقطر ومصر والأردن، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك لمناقشة الأوضاع في غزة.

وذكر المتحدث باسم الخارجية، السفير أحمد أبو زيد في منشور عبر منصة "x"، أن وزراء خارجية خمس دول عربية سيجتمعون اليوم السبت في "موقف عربي موحد" في عمان مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين للتأكيد على "ضرورة الوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية، وأولوية دخول المساعدات، ومنع التهجير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو الحل".

وفي وقت سابق أكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض في مؤتمر صحفي، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سيناقش في زيارته إلى العاصمة الأردنية عمان، إمكانية توحيد إدارة السلطة الفلسطينية للضفة الغربية وغزة.

لقاء بلينكن مع وزراء خارجية العرب

وقال المسؤول إن "بلينكن سيناقش مع وزراء الخارجية العرب في عمان إمكانية توحيد إدارة السلطة الفلسطينية للضفة الغربية وغزة".

ونوه المسؤول بأن المحادثات مع إسرائيل أسهمت في إقناعها باتباع إستراتيجية في غزة مختلفة عن خططها الأصلية، وأضاف: "هناك جهود مكثفة جارية لضمان الإفراج عن الرهائن في غزة تشمل مفاوضات غير مباشرة مع حماس"، مشيرًا إلى أن "الإفراج عن الرهائن سيحتاج إلى آلية لوقف إطلاق النار في غزة".

وذكر المسؤول في البيت الأبيض أن "الإفراج عن رهينتين أمريكيتين، في 20 أكتوبر، كان اختبارًا ناجحًا لإطار عمل قد يقود إلى الإفراج عن مزيد من الرهائن"، مستدركًا أنه "لا ضمانات بنجاح الجهود الجارية للإفراج عن الرهائن أو متى سيحدث ذلك".

وقال إن "خطاب نصر الله لم يشر إلى رغبة في فتح جبهة في شمال إسرائيل".

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