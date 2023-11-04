تجهيز 50 شاحنة من المساعدات الإنسانية لنقلها إلى قطاع غزة

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، أنه تم تجهيز 50 شاحنة من المساعدات الإنسانية تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.

تجهيز مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

وفي السياق ذاته كشف الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صادر عنه اليوم عن استلام 47 شاحنة من المساعدات الإنسانية من الهلال الأحمر المصري عند معبر رفح ضمن المساعدات المقدمة من الدول المختلفة من بينهم مصر.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني في بيانه اليوم أن الشاحنات تحتوي على غذاء وماء ومساعدات إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية حيث وصل عدد الشاحنات المستلمة حتى اللحظة إلى 421 شاحنة، فيما لم يتم السماح بإدخال الوقود حتى اللحظة.



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استقبال مصابين من قطاع غزة

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن قيام أطباء الحجر الصحي في معبر رفح، بتوقيع الكشف الطبي على 448 من رعايا الدول الأجنبية، بينهم 96 طفلا، تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال، والحصبة، والنكاف.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة، وذلك في اليوم الثالث لبدء وصول المصابين للجانب المصري من معبر رفح، وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، وتشخيصهم تشخيصا دقيقا، والذي بلغ عددهم 17 مصابا، بينما كان من المتوقع وصول 28 مصابا، وذلك نتيجة للأحداث المرتبطة بنقل المصابين على الجانب الآخر من معبر رفح.

