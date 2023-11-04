جهود أمنية مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شخص في شبين القناطر
تكثف اجهزة الامن جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص عثر عليها فى بحر شبين بدائرة بمركز شرطة شبين القناطر فى وتم نقل الجثة فى حالة تحلل الى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام.
وكانت مديرية امن القليوبية تلقت اخطارا من مامور رمكز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ من الاهالى بالعثور على جثة طافية فى مياة بحر شبين بدائرة المركز.
وانتقلت قوة امنية وسيارة اسعاف للمكان وبمناظرة الجثة تبين انه يرتدى جاكت وبنطلون قماش والجثة فى حالة تحلل مبدئى وتم نقل الجثة الى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر مجضر بالواقعة وجارى الكشف عن هويتها وطلبت جهات التحقيق انتداب احد الاطباء الشرعيين لمناظرة الجثة لمعرفة سبب الوفاة
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