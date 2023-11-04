السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أين يتجه المؤشر العالمى للدولار الأمريكى، حركة العملة الخضراء اليوم السبت 4/ 11/ 2023

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

مؤشر الدولار الامريكى، تأثر سعر المؤشر العالمى للدولار الامريكى، بشكل سلبي نتيجة ارتدادة لحظية بوصوله نحو المستوى 105.60 ومن ثم ليرتد مباشرة نحو 105.90، لن يشكل الارتداد السلبي أي تهديد على المسار الرئيسي الصاعد نظرا للثبات العام فوق مستوى الدعم المتمركز عند المستوى 105.10، لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي من جديد ليعزز ذلك فرص الوصول قريبا نحو 106.30 ومن ثم لننتظر تجديد الضغط على العائق المستقر عند 106.95، بالاضافة الى ان نطاق التداولات المتوقع  ما بين 105.65 و106.30.

Advertisements

اقرأ التالى: خبيرة أسواق مال تكشف توقعاتها لحركة مؤشرات البورصة الأسبوع المقبل

 

التحليل الفنى لمؤشر الدولار، فيتو 

 

أين يتجه المؤشر العالمى للدولار ؟ 

استقر مؤشر الدولار الأمريكي عند المستوى 105.60 نقطة، حيث أحيت بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين احتمالات بأن يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم نحو المستوى المستهدف عند اثنين بالمئة، وانخفض الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.07 % إلى 106.30 نقطة.

 

 المؤشر العالمى للدولار، فيتو 

 

التحليل الفني لمؤشر الدولار الامريكى 

الإشارات الفنية تشير إلى أن  المؤشر مستقر على المدى القصير، حيث يظهر الرسم البياني اللحظي لمؤشر الدولار العالمي الانعكاس من قمة القناة الصعودية والتي قادت المؤشر نحو الأعلى منذ سبتمبر الماضي، ومع ذلك، قد لا تمتد خسائر الدولار لأكثر من 0.4% إلى 0.5% فقط، في حين أن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية يقود المعنويات نحو ارتفاع الدولار الأمريكي مجددا، حيث استقر سعر الدولار الأمريكي عند مستوى 105.60 نقطة.

يمكن القول ان المسار الصاعد الحالي قائم على استمرار تشكيل مستوى جديد للدعم، حيث يدعو ذلك لانتظار تجميع سعرى جديد وتسجيل مكاسب إضافية بالتوازي مع مستوى 106.30 وصولا إلى المستوى 107 نقاط، مع تفاعل المستثمرين لقرار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، لكن الأسواق تركز على تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد قرار رفع الفائدة الأربعاء 1 /11 /2023.

توقعات اتجاه مؤشر الدولار الأمريكي عالميًا

من المتوقع تداول الدولار الأمريكي عند 107 نقاط بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين على أن يتم تداوله عند 111.05 نقطة خلال 12 شهرًا. 

 

العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، فيتو 

 

نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى

ومؤشر الدولار هو نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى مثل الدولار بـ العملات الستة التالية : اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني، كما أن العملات لديها حصص مختلفة نسبيا عند المقارنة بينهم البعض، من هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط المرجح من أسعار العملات الستة والحصة الأكبر لليورو 57 %.

يتم حساب مؤشر الدولار باعتباره متوسط مرجح من أسعار تلك العملات: 

  1.  اليورو: 1.08 دولار أمريكي.
  2.  الين الياباني:  0.0068 دولار أمريكي.
  3.  الفرنك السويسري: 1.13 دولار أمريكي.
  4.  الدولار الكندي: 0.73 دولار أمريكي.
  5.  الكرونا السويدية: 0.092 دولار أمريكي.
  6.  الجنيه الإسترليني: 1.26 دولار أمريكي.

 

الدولار الأمريكي بكام، التحليل الفني لاتجاه المؤشر العالمي اليوم الاثنين 30-10-2023

سعر الدولار الأمريكي، التحليل الفني لاتجاه المؤشر العالمي مساء اليوم الإثنين 30-10-2023

ارتفاع سعر جرام الذهب، حركة المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية (رابط مباشر)

خبيرة أسواق مال تكشف توقعاتها لحركة مؤشرات البورصة الأسبوع المقبل

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. البنوك المصرية

الدولار الذهب التحليل الفنى أخر أخبار الدولار آخر تحديث لسعر الدولار اليوم مؤشر الدولار الدولار بكام اليوم فى البنوك المصرية الدولار بكام فى مصر سعر الدولار الآن سعر الدولار فى مصر بنك مصر سعر الدولار بنك القاهرة سعر الدولار بنك الاهلى المصرى الدولار فى القاهرة الان

مواد متعلقة

ارتفاع سعر جرام الذهب، حركة المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية (رابط مباشر)

سعر الدولار الأمريكي، حركة المؤشر العالمي للعملة الخضراء مساء اليوم الجمعة

سعر الدولار الأمريكي، التحليل الفني لاتجاه المؤشر العالمي اليوم الثلاثاء 31-10-2023

سعر الدولار الأمريكى , التحليل الفنى لاتجاه المؤشر العالمي مساء اليوم السبت 28-10-2023

الأكثر قراءة

بشرى سارة من الكهرباء للمواطنين بشأن خطة تخفيف الأحمال

ضبط عاطل حرض على قتل زوجته وحاول غسل 15 مليون جنيه حصيلة ثروتها

بعد تسريب وثيقة سرية تكشف استعداد جيشها للحرب، وزير خارجية دولة عربية يحذر من اشتعال المنطقة

القبض على حارس عقار وابنته سرقا مبالغ طائلة من داخل شقة بالمقطم

كواليس استبعاد محمد الشناوي من قائمة الأهلي أمام المقاولون اليوم

جيش الاحتلال يعلن ممرا آمنا لأهالي غزة لمدة 3 ساعات

قبل ظهوره مع برشلونة تعرف على اللاعب السنغالي مباكي

أخبار مصر: أمريكا تلوح لإسرائيل بـ 11 نوفمبر، متظاهرون يعترضون سفينة حربية أمريكية، فضيحة وزير خارجية كرواتيا مع نظيرته الألمانية

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة حديثة تكشف تصميم جسم نجم البحر

زئير الشمس، زقزقة الأرض، وكالة ناسا تجمع أصوات الكواكب

طبيب الأسنان أنقذ حياة عارضة الأزياء

العاصفة سيران تجتاح غرب أوروبا، والفيضانات تقتل 5 أشخاص في إيطاليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 4-11-2023 في مصر

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 4-11-2023

أسعار الشوفان اليوم السبت 4-11-2023 بالأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 4-11-2023

المزيد

انفوجراف

4 دول أعلنت سحب سفرائها من دولة الاحتلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السحر في المنام وعلاقته بالمكر والخداع والسلوكيات الفاسدة

علي جمعة: ادعوا لإخوانكم المدافعين عن الأقصى

أذكار الصباح مكتوبة، تعرف على فوائد المواظبة على أدعية القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية