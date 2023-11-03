ارتفاع سعر جرام الذهب، حركة المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية (رابط مباشر)

سعر جرام الذهب، ترتفع أسعار الذهب بقوة من جديد بعد قرار البنك الفيدرالى الأمريكى بتثبيت سعر الفائدة الأربعاء الماضي، حيث يأتي هذا وسط تراجع الدولار مقابل أغلب ‏العملات الستة الرئيسية، فضلا عن انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية.

كما تجاوزت سعر الأونصة الواحدة 1994 دولارا، وهو نتيجة التغيرات والأحداث الجيوسياسية العالمية والتى تؤثر بدورها على أسعار الذهب والنفط وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب بحركة التعاملات، وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم، ‏بنسبة 0.1% إلى 4.93%، بعد أن تجاوز مستوى 5% للمرة الأولى منذ عام ‏‏2007.

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الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت سعر الفائدة

وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الذي عقد على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، عند 5.25 و5.50 %.

مؤشر الذهب، فيتو

التقلبات الموسمية لسوق الأسهم

وعلى صعيد حركة التداولات، ارتفعت سعر الأونصة الواحدة عند 1994 دولارا، ويرجع ذلك إلى التقلبات الموسمية لسوق الأسهم، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة على السندات كذلك، وتجدد الطلب المستمر على الذهب في دول شرق آسيا.

سيطرة المشترين بسبب القوة الشرائية

الدخول في سوق الذهب يتطلب الحذر ومن الأفضل التفكير بحجم استثمار مالي صغير في البداية مع احتمالية للإضافة له بناء على توصيات السوق، ومن المحتمل أن تقود استمرار حركة التعاملات الهندية إلى المستوى الأكثر استهدافا الآن عند 2000 دولار، كما أن تجاوز هذا المستوى قد يشير إلى سيطرة المشترين بسبب القوة الشرائية وقد يقود في النهاية إلى تحرك تصاعدي نحو المستوى 2100 دولار.

مؤشر الذهب في البورصة المصرية

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي: بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2885.75 جنيها للشراء، ويمكن القول إن السعر الاسترشادي لـسعر جرام الذهب هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام.

وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من هنـــــــــا.

الذهب، فيتو

التحليل الفني وتوقعات اتجاه مؤشر الذهب

وهناك عوامل وراء توقعات خبراء سوق المال بارتفاع أسعار الذهب للربع الأخير من العام الجاري 2023، ووفقا لتحديث حركة المؤشر العالمي للذهب وتوقعات أسعار الذهب، من المحتمل أن ينمو حجم التداول على الذهب بشكل كبير خلال الأشهر القليلة القادمة، وعلى الرغم من ذلك فهناك مخاوف اقتصادية لا تزال حاضرة إلى حد كبير، حيث إن التخفيض الأخير لتصنيفات ديون الولايات المتحدة والإعلان عن زيادة كبيرة في الاقتراض الحكومي هو الأحدث في سلسلة من المؤشرات التي تؤدي إلى أزمة حقيقية:

زيادة الائتمان.



المؤشرات الاقتصادية الرائدة.



مبيعات المتاجر الأسبوعية.



مبيعات التجزئة الأسبوعية الحقيقية.



مصاريف الفائدة السنوية على مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

الذهب بين توترات الشرق الأوسط وتصريحات باول

هناك مخاوف من أن تتصاعد (الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية) إلى ما يشبه أزمة إقليمية أوسع نطاقا، وربما صراع طويل الأمد، لذلك نرى المستثمرين يتجهون إلى الملاذات الآمنة".

وارتفع الذهب، الذي غالبا ما يستخدم كمخزن آمن للقيمة خلال أوقات عدم اليقين السياسي والمالي، بنسبة 5% هذا الأسبوع، وقالت فيتش سوليوشنز في "حصلت أسعار الذهب على دعم هائل مع تراجع المخاوف من رفع سعر الفائدة الفيدرالي مرة أخرى في عام 2023"، وأضافت المذكرة: "ما زلنا محايدين تجاه أسعار الذهب لعام 2023، ونتوقع أن يبلغ متوسط الأسعار 2000 دولار للأونصة".

الفيدرالى الأمريكى، فيتو

رئيس الفيدرالي الأمريكي يحذر من تأثير العدوان الإسرائيلي ضد غزة على الاقتصاد العالمي

وقال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، في كلمته الافتتاحية في النادي الاقتصادي في نيويورك، إن التوترات القائمة والمتزايدة في الشرق الأوسط تضع المزيد من الضغط على الاقتصاد العالمي، وتأتي كلمة جيروم باول ضمن فعاليات النادي الاقتصادي في نيويورك للحديث عن التضخم وأثره الاقتصادي.

الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتأثيره على الاقتصاد العالمي

ورأى جيروم باول أن هجوم الجيش الإسرائيلي على غزة يقود إلى المزيد من المخاطر الرئيسية على الاقتصادات العالمية.

مستهدف الفيدرالي من التضخم

ورأى باول أن الوصول إلى مستهدف الفيدرالي من التضخم وهو 2% يحتاج إلى بقاء الاقتصاد لوقت طويل أدنى المستوى الطبيعي ويحتاج أيضًا إلى تباطؤ سوق العمل الأمريكي.

عوائد سندات الخزانة الأمريكية

وعقب نشر كلمته الأولية ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية قصيرة المدى حيث قيم المستثمرين احتمالية أكبر لرفع أسعار الفائدة خلال ما تبقى من 2023، وأشار إلى أن الولايات المتحدة تملك اقتصادًا متينًا ومرن في الوقت الحالي، مضيفا أن أسعار الفائدة تؤثر في الاقتصاد بشكل حقيقي الآن.

وتابع: لا أظن أن هناك تغيير أساسي في أثر أسعار الفائدة على الاقتصاد وخفض التضخم.. الاقتصاد هو عملية طلب مرتفع في الوقت الحالي، موضحا أن النمو الاقتصادي مستمر وفوق المتوقع وهو شيء مفاجئ لنا.